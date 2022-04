Kiernan Shipka quiere un spin-off de ‘Mad Men’ centrado en Sally Draper

Han pasado 15 años desde el inicio de Mad Men en AMC, pero las cosas han cambiado tanto en la televisión desde entonces que parece mucho más tiempo. La serie de Matthew Weiner, centrada en los icónicos publicistas de Madison Avenue durante los años 60 estadounidenses, vino a suscribir una supuesta edad de oro de las series antes que Netflix y el streaming revolucionaran por completo los hábitos de los espectadores. Hoy cuesta creer que Mad Men tuviera el impacto cultural que tuvo entonces, y quizá por no enfrentarse a esta certeza nadie ha querido someterla al previsible reboot. En todos estos años no se ha registrado ninguna tentativa sólida de dar continuidad a Mad Men.

Es algo que ni siquiera interesa a sus actores, por muy clave que fuera Don Draper en la carrera de Jon Hamm: “Soy de la opinión de que cuando una historia se ha contado, probablemente ya se ha contado todo. Así que no sé, quizá haya alguna versión que se pueda hacer, pero espero que no”, explicó este actor recientemente. Sin embargo, durante una entrevista con ET Kiernan Shipka se ha desmarcado de esta opinión. Shipka encarnó desde muy pequeña en Mad Men a la hija de Don Draper, Sally, y a medida que fue creciendo se convirtió en un personaje fundamental de la ficción, amén de uno de los preferidos del público. Luego de Mad Men, Shipka triunfó con Las escalofriantes aventuras de Sabrina.

Pero sigue echando de menos a Sally, y le gustaría formar parte de un spin-off de Mad Men que la tuviera como protagonista: “No he terminado con Sally. No creo que siga en Nueva York. Creo que estaría en Los Ángeles… pero no he terminado con ella en absoluto”, revela. El spin-off se ambientaría en Los Ángeles, por tanto, y encontraría a Sally Draper con la edad que Shipka tiene ahora (22 años). Curiosamente, dedicarle una serie propia a Sally fue algo que se planteó al poco de que concluyera Mad Men en 2015, conscientes como eran sus guionistas del potencial del personaje. Esta idea fue diluyéndose con el tiempo, sin embargo, pero Shipka parece dispuesta a insuflarle nueva vida.

Más allá del desinterés que pueda tener el resto del reparto por volver a Mad Men de algún modo, parece que buena parte de sus intérpretes mantienen la buena relación. Sobre todo en el caso de la misma Shipka, que asegura ver con frecuencia a su padre en la ficción. “Siempre me gusta verle”, cuenta de Jon Hamm. “Últimamente me encuentro mucho con él. Es muy divertido”.

