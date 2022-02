Kevin Feige confirma que ‘Caballero Luna’ será una serie “brutal” y con un tono muy distinto

Empieza otro año para el Universo de Marvel, y lo hace aún sumido en la Fase 4 post-Vengadores: Endgame pero habiendo hecho aterrizar con éxito sus primeras series en Disney+. En estas últimas semanas estamos asistiendo a un esfuerzo perceptible por seguir reuniendo todas las IPs de Marvel bajo un mismo techo (tal y como demuestra la combinación de Spider-Man: No Way Home y Ojo de Halcón a la hora de darle salida a los personajes de la cancelada Daredevil), paralelamente a que proyectos cercanos prometan, como es habitual, apartar a la Casa de las Ideas de su zona de confort. Para ello, nada como la pareja que forman Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Caballero Luna.

La secuela de Doctor Strange llegará a los cines este 6 de mayo, y el 25 de marzo hará lo propio, en Disney+, la serie de Caballero Luna. Ambas pretenden llevar su historia a terrenos más inquietantes y “adultos” de lo acostumbrado, gracias a la presencia de Sam Raimi en la primera y al complejo protagonista que encabeza la segunda. Caballero Luna se centra en un exmarine con trastorno de personalidad que adquiere los poderes de un dios egipcio, y el actor que lo interpreta (Oscar Isaac) ya ha alabado la libertad con la que se han topado en la serie. Caballero Luna se apartará así del tono familiar que han caracterizado las series previas de Marvel, y también buena parte de sus películas.

Durante una entrevista con Empire Kevin Feige, director creativo de Marvel Studios y máximo impulsor de su maquinaria, ha insistido en este elemento. Caballero Luna constará de seis episodios teniendo entre sus artífices a la dupla Justin Benson/Aaron Moorhead, procedente del terror indie: todo de cara a que la serie sea mucho más aterradora y violenta de lo que podríamos pensar frente al tono de Marvel. Feige, en ese sentido, agradece a la directiva de Disney que le haya dado tanta libertad al equipo. “Ha sido divertido trabajar con Disney+ y ver cómo los límites de lo que somos capaces de hacer van cambiando”, asegura.

“Hay momentos en los que Caballero Luna se ensaña con un personaje, y es ruidoso y brutal, y la reacción instintiva es ‘vamos a relajarnos, ¿no?’. Pero no nos relajamos. No retrocedemos. Hay un cambio de tono. Esto es diferente. Es Caballero Luna”. Caballero Luna cuenta con Ethan Hawke como villano, y por mucha violencia que exhiba no aparenta haber sido suficiente para recalar en Star, subcatálogo de Disney+ destinado al público adulto. La serie de Isaac forzará en lo posible su calificación por edades, trayendo frescura al Universo una vez inaugure la cosecha de películas y series de este año que entra.

