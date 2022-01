Keanu Reeves protagonizará 'The Devil in The White City', la serie producida por Scorsese y DiCaprio

Se ha adentrado en la madriguera por el mundo de Matrix, ha sido el asesino a sueldo más cotizado de todo el Continental e incluso ha viajado a través del tiempo con su mejor amigo. Parece que no hay nada en el mundo que Keanu Reeves no haya hecho antes, pero error: nunca ha protagonizado una serie de televisión. Y si juntamos ambos resurgimientos, el del auge de la pequeña pantalla y el de la renovada popularidad del actor de John Wick, tenemos la noticia del 2022.

Keanu Reeves protagonizará su primera serie, y no una cualquiera. El actor encabezará The Devil in The White City, el proyecto basado en la novela homónima de Erik Larson que ahora se ha convertido en una serie. Y es que la obra lleva intentando adaptarse por parte de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese desde antes incluso que el propio Keanu Reeves se convirtiera en John Wick.

En 2010, el actor y director de películas como Shutter Island o El lobo de Wall Street se hicieron con los derechos de la novela de cara a transformarlos en una película que nunca se llegó a desarrollar del todo por diferentes circunstancias. En 2019, Hulu anunció que reanudaba el proyecto, esta vez en forma de serie y con Todd Field (Juegos secretos) dirigiendo los dos primeros episodios.

Ahora no solo tenemos la confirmación de que la serie verá la luz, sino también de que lo hará con Keanu Reeves como protagonista. The Devil in The White City cuenta la historia real de dos hombres, un arquitecto y un asesino en serie, cuyos destinos quedaron unidos para siempre por la Feria Mundial de Chicago de 1893. Aun se desconoce si Reeves dará vid a Daniel H. Burnham, el dedicado y brillante arquitecto, o por el contrario a Henry H. Holmes, el calculador médico que torturó a decenas de mujeres en su 'Castillo del asesinato'.

En cualquier caso, la serie llevará al espectador a un recorrido por el asesinato, el romance y el misterio en la edad dorada. Y lo hará no solo con dos grandes produciendo, uno protagonizando y otro dirigiendo, sino también con Sam Shaw, showrunner de Castle Rock, llevando la parte de adaptación de la novela. Con un equipo así es imposible no desear The Devil in The White City se desarrolle lo más pronto posible ahora que se ha convertido en una realidad.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.