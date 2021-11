Kathryn Hahn y Casey Wilson ('The Shrink Next Door') también han sido estafadas: "Me apunté a teatro y al poco estaba lijando el suelo de mi profesor"

¿A quién no le han timado alguna vez? Bien por amor, por dinero o por cualquier tipo de interés oculto, todos nos hemos dejado llevar en algún momento de nuestras vidas, y hay veces que alguien puede aparecer para aprovecharse de una puntual vulnerabilidad. Sobre este tema se rodean Kathryn Hahn y Casey Wilson, las actrices de The Shrink Next Door, una serie precisamente sobre un psiquiatra (Paul Rudd) que se aprovecha de su paciente (Will Ferrell) para sacar partido.

"Recuerdo la primera vez que me apunté a una compañía de teatro. Al poco estaba lijando el suelo en la casa de mi profesor", comenta entre risas Kathryn Hahn. "A veces si querías estar en una obra tenías que conseguir ser la persona que más entradas vendiera y cosas así", añade la actriz de Wandavision.

"Aunque la mayoría sean geniales, lo cierto es que he tenido algún profesor de interpretación que, se aprovechaba de esa vulnerabilidad que solemos tener los actores al principio, de esa búsqueda desesperada de información y apoyo. En ese momento hubiera hecho cualquier cosa que me pidieran", reconoce también Casey Wilson.

Las dudas de los actores pueden llevarlos a hacer grandes locuras con tal de sentirse bien (o creerlo al menos), tal y como admiten ellas mismas. En The Shrink Next Door ambas acompañan a Will Ferrel y Paul Rudd, paciente y psiquiatra que se aprovecha de esas vulnerabilidades en las que en gran medida se pueden ver reflejadas: "Hay momentos en los que crees que necesitas ayuda con la parte espiritual de tu vida y al día siguiente estás gastando cientos de dólares en vitaminas y hierbas que no sabes ni para qué valen", reflexiona Hahn. La actriz da vida a la hermana del paciente Martin 'Marty' Markowitz en esta serie basada en hechos reales que llega a Apple TV+ este viernes 12 de noviembre.

