Kate Winslet vuelve a HBO con ganas de liderazgo: tráiler, sinopsis y fecha de estreno de 'The Regime'

Una vez Mare of Easttown fue dejando claro la excelente serie que era, hubo gente que se sorprendió de lo mucho que parecía haber tardado una actriz como Kate Winslet en poner su talento a disposición de la televisión. Pero este thriller policíaco, que le dio a la actriz de Titanic un Emmy, no había sido la primera vez en que esta colaboraba con HBO: años antes ya había hecho lo propio con la miniserie de Todd Haynes titulada Mildred Pierce. Confirmando, en fin, que Winslet tiene una intuición especial para las miniseries que pueden marcar la diferencia.

The Regime podría ser un nuevo ejemplo. Originalmente titulada The Palace, tiene a la actriz ganadora del Oscar como protagonista total, en una sátira política que recuerda a una mezcla de Succession con los vodeviles de Armando Ianucci (de Veep en adelante). Es uno de los grandes estrenos de HBO de la temporada (habrá lugares en que llegue al catálogo de HBO Max, y otros lugares donde llegue a la plataforma ya rebrandeada como Max), y no es descabellado que veamos eventualmente a Winslet encarar otra provechosa carrera de premios.

'The Regime'- sinopsis

Otro fotograma de 'The Regime' HBO

En The Regime Winlset interpreta a Elena Vernham, canciller y máxima gobernante de un régimen autoritario ficticio, ubicado en la Edad Moderna. La miniserie rastrearía los momentos más difíciles de este gobierno, mientras Vernham recurre a cualquier artimaña para conservar desesperadamente el poder. La sinopsis dice así: "Esta miniserie de seis episodios cuenta la historia de la vida dentro de los muros de un régimen autoritario moderno que empieza a desmoronarse".

"Después de no salir de palacio durante bastante tiempo, la canciller Elena Vernham (Kate Winslet) se ha vuelto cada vez más paranoica e inestable cuando recurre a un volátil soldado, Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts), como un improbable confidente. A medida que la influencia de Zubak sobre la canciller sigue creciendo, los intentos de Elena por expandir su poder acaban provocando que tanto el palacio como el país vayan fracturándose a su alrededor".

'The Regime'- reparto

El showrunner de The Regime es Will Tracy, que más allá de sus trabajos en el late night estadounidense ha podido escribir capítulos para la mencionada Succession y hacerse cargo del guion de El menú. Con este currículum ya podemos hacernos una idea de cuál será el tono de la serie, estando acompañado de Jessica Hobbs y Stephen Frears como directores. La primera llega de dirigir episodios en The Crown y Broadchurch, mientras que Frears es un prolífico cineasta del que hace poco sabíamos que estaba preparando una película sobre Billy Wilder.

En cuanto al reparto, Winslet y Schonaerts no son los únicos nombres propios; también encontramos con papeles secundarios a Martha Plimpton y a Guillaume Galliene. Por no hablar de Hugh Grant (que recientemente estrenó Wonka con gran éxito) y Andrea Riseborough, nominada por sorpresa al Oscar durante la anterior edición gracias a To Leslie. Sí, nosotros también nos habíamos olvidado de este film.

'The Regime'- tráiler y poster

Supimos de la existencia de The Regime hace meses, cuando HBO planteó un calendario con sus estrenos más seductores. Según se acerca la llegada de The Regime al catálogo, la plataforma ha decidido publicar un tráiler definitivo donde Winslet disfruta de absolutamente cada escena.

El póster oficial, por otra parte, confirma quién es la total protagonista de la serie, y augura que Winslet volverá a estar presente en la próxima carrera hacia los Emmy.

Póster de 'The Regime' HBO

'The Regime'- fecha de estreno

La fecha de estreno para The Regime, como podemos confirmar en el póster, es el próximo 3 de marzo. A partir de ahí HBO Max irá estrenando semanalmente cada uno de los cinco episodios restantes de la miniserie.

