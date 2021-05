'Juego de tronos': La polémica por la violación de Sansa evitó esta otra perturbadora escena

Juego de tronos no pasará precisamente a la historia por contenerse a la hora de mostrar la violencia más cruda. Basta con echar un vistazo a sus batallas más épicas, pero también a los abusos sexuales que han sufrido sus personajes a lo largo de sus ocho temporadas. Sin duda, uno de los momentos más traumáticos para los fans fue la violación de Ramsay Bolton (Iwan Rheon) a Sansa Stark (Sophie Turner) en su noche de bodas en la quinta temporada.

Los seguidores no tardaron en criticar duramente la perturbadora escena e incluso Iwan Rheon, que dio vida al despreciable personaje, aseguró que el rodaje de aquella secuencia fue uno de los momentos más duros que ha vivido como actor. Ahora parece que la polémica surgida a causa de la controvertida escena evitó que otro personaje corriera la misma suerte que la pelirroja en la serie.

La temible septa Unella (Hannah Waddingham), villana de las temporadas 5 y 6 de la ficción, iba a sufrir originalmente un final mucho peor que el que vimos. En una entrevista para Collider, Waddingham ha desvelado que la muerte de su personaje a manos de Gregor Clegane, La Montaña, (Hafþór Júlíus Björnsson) tras ser detenida por Cersei (Lena Headey) podía haber sido más perturbadora: "Iba a ser violada por La Montaña. Pero creo que recibieron tantas quejas por la violación de Sansa que eligieron no ir por ahí".

Se trató de un cambio muy repentino, tal y como recuerda la actriz. "Lo cambiaron cuando estaba en medio del aire volando a Belfast porque, de repente, me mandaron nuevos guiones en los que ponía que iba a necesitar la parte de arriba de un traje de neopreno", ha contado Waddingham.

"Pensé que me habrían enviado los fragmentos equivocados. Cuando llegué allí, me pusieron la parte de arriba del traje de neopreno y pregunté: '¿Por qué?'. Me dijeron: 'Oh, en lugar de lo otro va a ser un 'submarino", ha explicado la actriz, refiriéndose a la tortura en la que se tapa la cara de la víctima con una toalla y se le echa agua, generando una sensación de ahogamiento.

Pese a que la secuencia podría haber sido mucho más cruda, Waddingham también sufrió lo suyo rodando esta nueva. "Estuve sujeta a una tabla de madera con correas durante 10 horas", ha relatado: "Definitivamente, aparte del parto de mi hija, fue el peor día de mi vida". La actriz ha asegurado que el rodaje de esta secuencia le ha provocado "claustrofobia cerca del agua".