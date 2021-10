¿En qué mangas se inspira 'El juego del calamar' de Netflix?

En los años 20, Fritz Lanz ya plasmaba su propia sociedad distópica para visibilizar la crítica hacia el capitalismo a través de Metrópolis. Esta senda sería seguida por cineastas célebres como Andrei Tarkovsky, Stanley Kubrick o François Truffaut, y ahora sorprende a todos con la inesperada serie surcoreana de Netflix El juego del calamar.

Acusada por muchos de 'copiar' franquicias como Los juegos del hambre, Cube o Battle Royale, y con particularidades cercanas para algunos al filme japonés As the Gods Will (Takashi Miike, 2014), el showrunner ha querido dejar claro en todo momento que el producto es original y se inspira en ciertas obras de las que ha bebido.

El creador Hwang Dong-hyuk explicaba estas semanas el proceso de gestación de la ficción, que llevaba realizándose desde hace más de una década, y revelaba la fuente de inspiración: los cómics japoneses y las series de anime.

En concreto, algunos mangas muy famosos: Battle Royale, la adaptación en viñetas de la novela de Koushun Takami (que también fue llevada al cine por Kinji Fukasaku en una película del año 2000); Liar Game, de Shinobu Kaitani; y As the Gods Will, de Muneyuki Kaneshiro, que Takashii Miike adaptó a la gran pantalla en la película homónima de 2014 que ha generado comparaciones con El juego del calamar durante la secuencia del juego 'luz roja, luz verde'.

El creador reconoce sus inspiraciones

"Admito libremente que he tenido una gran inspiración de los cómics japones y de la animación de estos años. Cuando comencé estaba en problemas financieros y gastaba mucho tiempo en cafés leyendos cómics incluidos Battle Royale y Liar Game", revelaba hace unas semanas para Variety.

"Esto me hizo preguntarme cómo me sentiría si fuera parte de estos juegos. Pero encontré los juegos demasiados complejos y para mí propio trabajo me enfoqué en usar juegos para niños", añade.

De esta forma, el surcoreano desmentía el supuesto plagio del que muchos espectadores le acusasaban en redes sociales y demostraba su amor por el manga. ¿Conseguiremos ver un nuevo capítulo en este juego a vida o muerte?

