Josh Duhamel, decepcionado con el fin de 'Jupiter's Legacy': "La segunda temporada iba a ser muy divertida"

Jupiter's Legacy era uno de los estrenos fuertes de Netflix para este 2021: una nueva vuelta de tuerca a la ficción de superhéroes, basada en las novelas gráficas de Mark Millar (Kick-Ass, Kingsman) y con rostros conocidos de la televisión como Josh Duhamel y Leslie Bibb al timón, parecía la fórmula perfecta para enganchar al público de la plataforma.

Sin embargo, menos de dos meses después del estreno de su primera temporada, el servicio de streaming ha decidido cancelar la serie. La noticia llegó con el anuncio de que Netflix había "liberado de sus contratos" a los actores de la serie y el productor y guionista Steven DeKnight no tardó en confirmarla, lamentando la decisión y agradeciendo al equipo su trabajo.

Ahora ha sido Josh Duhamel, que daba vida al líder Sheldon Sampson/The Utopian, el que se ha pronunciado al respecto. En una entrevista para Cinema Blend, el actor ha asegurado lo siguiente sobre el fin de la ficción: "Es decepcionante, no voy a mentir. Todos trabajamos muy duro en ella, la promocionamos mucho y pensábamos que habíamos hecho una serie realmente buena. Creo que ha funcionado muy bien con la audiencia y sigue haciéndolo".

Duhamel también ha confesado que el anuncio pilló desprevenido al equipo y ha adelantado lo que la segunda entrega iba a suponer para los personajes: "Nos sorprendió un poco que no la renovaran. Yo nunca pensé que fuera a tener más de dos o tres temporadas porque con eso habríamos cubierto las novelas gráficas. Y la segunda temporada iba a ser muy divertida porque trataba sobre la elaboración de la tragedia moderna en la que le pasaban cosas bastante oscuras a The Utopian. Estaba muy emocionado creativamente por hacer eso".

Al ser preguntado por las razones que podrían haber llevado a Netflix ha tomar esta drástica decisión, el actor ha afirmado no conocerlas. "Estoy agradecido por la oportunidad de haber hecho esto, y creo que todos hicimos un gran trabajo", ha asegurado: "Pero así funciona el negocio. Aunque hayas hecho algo genial, se puede deshacer. Tienes que vivir con ello. Es decepcionante".

Aunque Millar, también productor de la serie, mantiene la puerta abierta a un posible regreso del show, ya ha centrado su atención en la serie de acción real Supercrooks, que se ambientará en el mismo universo que Jupiter's Legacy y podría traer de regreso a algún que otro personaje. Duhamel, por su parte, ve difícil volver a ponerse la capa de The Utopian, aunque cree que se podría poner fin a la historia de los protagonistas con una película.

"No sé si lo volveremos a ver, aunque hubiera sido divertido hacer esa segunda temporada", ha afirmado el actor, antes de continuar: "Creo que deberían hacer una película recogiendo qué habría pasado en la segunda temporada. No hacer una temporada entera, sino simplemente una película... No sé si la haré o no, pero los trajes están listos. Y no fueron baratos, te lo digo yo".