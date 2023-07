Jorge González rechazó este papel en 'Física o química' por ser una serie con "escenas muy guarras"

Uno de los institutos más famosos de la ficción en España reabrirá pronto sus puertas: se trata del Zurbarán, centro madrileño especializado en las asignaturas de Física o química.

Durante siete temporadas y setenta y siete episodios, la serie protagonizada Ana Milán, Andrea Duro o Angy Fernández alcanzó envidiables datos de audiencia que, con el paso de los capítulos, comenzaron a debilitarse hasta llegar a la última temporada bajo mínimos y con la espada de Damocles a punto de caer sobre el instituto.

Años después, Atresplayer resucitará el Zurbarán en La nueva generación: tras se arrasado por un incendio, el centro, restaurado, regresará a la actividad, acogiendo a nuevos alumnos que provienen de otros institutos. No volveremos a ver, por tanto, a Cabano, a Ruth o a Quino, al que interpretaba Óscar Sinela (Malaka y Kosta). Sin embargo, la persona encargada de dar vida a este alumno pudo haber sido otra muy diferente: Jorge González. Sí, el de Operación Triunfo.

“No a las escenas guarras”

Según ha declarado Jorge González en una entrevista para Fórmula TV, el personaje de Quino no sólo pasó por sus manos, sino que se escribió para él. Para cuando se estrenó la tercera temporada de Física o química, el cantante llevaba dos años fuera de la academia de Operación triunfo, y ese mismo verano había lanzado su primer álbum en solitario, Dikélame, compuesto en lengua romaní.

De haber aceptado, González no habría sido el único concursante entre los alumnos del Zurbarán, ya que Angy Fernández (Paula en la ficción) había participado en la edición de Factor X de 2007, y había quedado segunda. Jorge González, por su parte, había sido relegado al puesto octavo en Operación Triunfo 2006. ¿Por qué no probar suerte en el mundo de la interpretación?

En opinión de Jorge González, porque en Física o química había demasiadas “escenas guarrillas”. Su personaje, Quino, era reacio al principio a sumergirse en la vorágine sexual que dominaba al Zurbarán, pero acababa sucumbiendo. Y esto hizo que Jorge González rechazase la oferta, después de haber incluso pasado por el set de rodaje y de haber superado las pruebas de maquillaje. “Aquella era una serie muy, muy guarra”, afirmaba el cantante en su entrevista, “aunque ahora ya es lo normal”.

Física o química: El reencuentro

El extriunfito no se arrepiente de su decisión, ya que cree que no habría sido capaz de “gestionar bien” el hecho de desnudarse ante una cámara. Sin embargo, Jorge González no se cierra las puertas del Zurbarán en la serie Una nueva generación: “Me gustaría que me llamasen”, dice, “para el papel de profesor de gimnasia”.

