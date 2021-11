John Krasinski se negó a rodar una escena de 'The Office' en la que Jim engañaba a Pam: "Es la única vez que me he puesto firme"

Si había una certeza a lo largo de las 9 temporadas de The Office es que, pasara lo que pasase, Pam (Jenna Fischer) y Jim (John Krasinski) se mantendrían juntos. Y así fue, pero solo porque el propio Krasinski luchó porque la relación fuese así, tanto dentro como fuera de la pantalla.

El actor y director del díptico Un lugar tranquilo acaba de publicar un nuevo libro llamado Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office, en el que recoge algunos de los secretos de la serie que le dio fama, en gran medida también por su relación con el personaje de Jenna Fischer. Una de las confesiones de este libro es la vez que el actor tuvo que rechazar hacer una escena porque sentía con ella estaba traicionando la confianza de los fans.

Todo sucedió en la octava temporada de The Office, en la que Pam tenía que cogerse la baja por maternidad y entraba una nueva compañera en la oficina, Cathy. Con la entrada de este nuevo personaje, el showrunner de la serie Greg Daniels pretendía poner a prueba a la pareja y, de paso, a la audiencia misma enamorada de la relación de Jim y Pam. Sin embargo, Krasinski se negó en redondo a que Jim le fuera infiel a su mujer.

Lindsey Broad daba vida a Cathy, quien ponía a prueba la fidelidad de Jim Halpert. Cinemanía

"Ha sido la única vez que me he puesto firme. Recuerdo decir cosas que no había dicho nunca antes, como que me negaba a rodarlo", recuerda Krasinski. La razón principal que da el actor es esta: "Mi sensación es que hay un límite al que se puede llevar a nuestra dedicada audiencia. Les habíamos mostrado un gran respeto pero si hacíamos esto, llevarlos tan lejos como para mostrar a Jim siendo infiel, estos nunca volverían".

No obstante, Greg Daniels aún defiende la idea: "Sentí que esa clase de preocupación era buena en cuanto a la fidelidad de la audiencia. Sabían lo que estaba por llegar, estaban muy cómodos con la serie y necesitaba hacerlos creer que habría un final triste para que cuando llegase el final feliz estuvieran realmente contentos", explica el showrunner de The Office.

Lo cierto es que la actriz que daba vida a aquel personaje que ponía a prueba la relación aún sigue recibiendo acoso en redes sociales por ello. La actriz Lindsay Broad denunció el verano pasado esta situación en su Instagram: "Si alguien se pregunta como es aparecer en la mejor comedia del siglo, que sepa que puse un post sobre la muerte de mi perro y un montón de gente contestó «Que te jodan, Cathy, se lo merecía», así que ahí lo tenéis".

