‘Joe vs Carole: tráiler y fecha de estreno de la serie basada en el caso ‘Tiger King’, con Kate McKinnon

Al poco de que Tiger King se convirtiera en una de las sensaciones de Netflix durante el confinamiento, no dejaron de aflorar planes de otras compañías para sacar rédito del caso en el que se inspiraba este documental. Otras compañías o la propia Netflix, claro, que estrenó una segunda temporada el pasado 17 de noviembre, a la espera de cómo sigue exprimiendo el fenómeno. Fuera de la plataforma de streaming supimos de una serie que proyectaba Amazon Prime con el protagonismo de Nicolas Cage como el excéntrico Joe Exotic, y una vez esta se canceló apunta a ser Joe vs Carole la gran alternativa al Tiger King de Netflix. Una miniserie de ficción que acaba de lanzar tráiler.

Joe vs Carole nos presenta a Carole Baskin con el rostro de Kate McKinnon, una de las grandes cómicas de la actualidad que al margen de su presencia en Saturday Night Live hemos podido ver en la penúltima Cazafantasmas. McKinnon protagoniza esta serie desarrollada para Peacock (plataforma de NBCUniversal) en compañía de John Cameron Mitchell, actor y cineasta que ha estado detrás de Cómo enamorar a una chica punk o el musical Hedwig and the Angry Inch, y que en Joe vs Carole interpreta a Exotic. La serie, al igual que Tiger King, se centra en la enemistad que se profesan ambos amantes de los animales.

Ethan Frankel es el creador de la serie, que él denomina como “un viaje salvaje, una odisea de gente con vidas extremas”. “Sabíamos que necesitaríamos dos actores extraordinarios para representar a estas personas como los individuos tridimensionales que son. John Cameron Mitchell es uno de los intérpretes más talentosos y considerados con los que he trabajado”, prosigue. “Se preocupa por su trabajo y su interpretación te deja sin aliento. Y Kate McKinnon es memorable. Capaz de matarnos de risa en un momento y de rompernos el corazón en el siguiente. Ha sido emocionante ver a estos actores transformarse”.

Peacock ha fijado la fecha de estreno de Joe vs Carole para este 3 de marzo, siendo una incógnita cómo y cuándo podremos verla en España (donde no disponemos de Peacock, pero es posible que la serie acabe llegando por la vía de SkyShowtime). En el reparto de Joe vs Carole también destacan los nombres de William Ficthner, Nat Wolff y nada menos que nuestro amado Kyle MacLachlan como Howard Baskin, marido de la protagonista.

Puedes ver el primer avance de la miniserie bajo estas líneas.

