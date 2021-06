Jensen Ackles ya entrena para ser el Capitán América de ‘The Boys’

La nueva temporada de The Boys va a contar con su propio Capitán América. Luego de que anteriores capítulos enfrentaran a los protagonistas titulares no solo con los poderosos Siete, sino también contra una conspiración nazi, la serie estrella de Amazon dará a conocer en su tercera entrega a Soldier Boy, celebridad de la Segunda Guerra Mundial que en su momento lideró a los Payback, superhéroes anteriores a los Siete. En los cómics originales Soldier Boy portaba un aspecto aseado en la línea del Steve Rogers que conocemos, pero la serie a cargo de Eric Kripke presentará un look distinto.

Fue eso lo que más nos sorprendió cuando recientemente vimos a Jensen Ackles, encargado de interpretar a esta afilada parodia del Capitán América. La estrella de Sobrenatural se ha dejado crecer el pelo y la barba, con un aspecto mucho más desaliñado del visto en las viñetas. Y ahora además podemos verle en acción, gracias a un reciente post en su perfil de Instagram donde aparece entrenándose para The Boys con un par de pesas enormes. “Vale, Stephen Amell, Grant Gustin y el resto de supers que hay por ahí… empiezo a entender el esfuerzo. O quizá simplemente estoy viejo para esta mierda”, escribía.

“Estos entrenamientos de superhéroes son muy distintos”, resoplaba en el vídeo, ya con las pesas en el suelo. Sobre Soldier Boy y su interpretación a cargo de Ackles, el showrunner de la serie ya reveló que “cualquiera que espere que Jensen aparezca y sea un buen tipo se sentirá decepcionado”. “Le aportará mucho humor, patetismo y peligro al personaje”, aseguró. La tercera temporada de The Boys continuará con el enfrentamiento entre los Siete que lidera Homelander (Antony Starr) y los chicos de Butcher (Karl Urban), aunque Amazon aún no ha dado una fecha de estreno para los nuevos capítulos.

