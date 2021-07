Jennifer Carpenter volverá como Deb Morgan en el revival de ‘Dexter’

El próximo revival de Dexter, que Showtime prevé estrenar este otoño, parece querer articularse como una rectificación de rumbo tras unos últimos compases en la serie original que no dejaron muy contento al fandom. Así puede ejemplificarlo Clyde Phillips, creador de la serie que abandonó el barco tras la cuarta temporada (Dexter llegó a tener el doble de entregas) pero que va a ejercer de guionista en esta nueva andadura volviendo junto a John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro, Scott Reynolds y Marcos Siega, encargándose este último de dirigir 6 de los 10 episodios que compondrán el revival.

Todo quedará en casa, en resumen, y esto mismo parecen refrendar las recientemente anunciadas incorporaciones de John Litgow y Jennifer Carpenter. Uno encarnó al Trinity Killer ganando un Emmy por ello, y el hecho de haber muerto no evitará que reaparezca en el revival de Dexter… como tampoco evitará el retorno de Carpenter como Deb Morgan, la hermana del psicópata protagonista. Según recoge The Hollywood Reporter, esta actriz acaba de confirmar su presencia en la nueva Dexter pese a haber sido asesinada en el final de la octava temporada.

“Haría falta un guion extraordinario dentro de muchos, muchos años. No sé si eso es posible porque la gente no suele volver de entre los muertos”, declaró Carpenter entonces sobre una posible vuelta de su personaje. La actriz, a quien hemos visto en los últimos años encabezando la serie The Enemy Within mientras desempeñaba pequeños papeles en Brawl in Cell Block 99 y Dragged Across Concrete (ambas dirigidas por S. Craig Zahler), regresará junto a Lithgow en esta temporada extra luego de haber suscrito en el pasado la necesidad de que Deb Morgan muriera. Se supone que tanto ella como el Trinity Killer reaparecerán en el marco de varios flashbacks.

El revival de Dexter está protagonizado (como no podía ser de otra forma) por Michael C. Hall en el papel del asesino titular, acompañado de intérpretes como Clancy Brown o Julia Jones. Su historia continuará allí donde la dejó la octava temporada de Dexter, con el protagonista habiendo huido al norte del estado de Nueva York bajo un nombre falso y trabajando como leñador, en espera de que esto sirva para dejar atrás a su pasado. Todo apunta a que no será suficiente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.