Jenna Ortega promete una Miércoles Addams sorprendente: "Ha sido la mayor transformación física de mi vida"

Desde el mismo momento en que se anunció de manera oficial, el spin-off de La Familia Addams que prepara Tim Burton se ha convertido en una de las series más esperadas, todo ello después de saberse que estará centrado en el personaje más querido e icónico de la horripilante familia, Míercoles Addams.

La actriz que dará vida al personaje, Jenna Ortega, ha concedido una entrevista recientemente en la que ha prometido no solo dar la mejor versión de sí misma y el personaje, sino que también ha sido toda una experiencia darle vida: "Ha sido una experiencia bastante loca. He tenido la suerte y la oportunidad de trabajar con un director icónico que resulta ser uno de los directores más dulces con los que he trabajado, y también el más detallista" comenta Ortega,

Para la actriz a la que podemos ver en la nueva Scream ha sido un auténtico reto representar a un personaje tan legendario y tener que reinventarlo a su manera después de tanto tiempo siendo asociado a la actriz Cristina Ricci: "Ponerme en la piel de alguien que es un poco más excéntrico y aterrador ha sido realmente emocionante para mí, y definitivamente un reto - especialmente con un personaje tan querido-, realmente quiero cuidar de ella y hacerle justicia".

A Jenna Ortega no solo se la puede ver en la última entrega de Scream, en la que da vida a una de las víctimas de Ghostface, Tara. También hemos podido verla en la serie You o en la secuela de The Babysitter, y muy pronto en The Fallout, el drama indie sobre dos adolescentes afectadas por un tiroteo escolar y disponible en HBO Max o X, la nueva película de terror de A24. Porque parece que Ortega se desenvuelve bien en el slasher.

Pero ella afirma que será en esta serie de Netflix en torno a Miércoles Addams en la que la veremos irreconocible: "Creo que es probablemente la transformación más física que he hecho nunca; me he cortado el pelo y ahora es completamente negro, y en cuanto al gesto, la cadencia de habla y la expresión, estoy tratando de tirar de una caja de herramientas diferente esta vez. Creo que será una sorpresa para el público, pero también para mí".

Wednesday, este spin-off en forma de serie con Ortega a la cabeza, contará también con Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams o Luis Guzmán como Gómez. Según la sinopsis de la propia Netflix, la serie contará la etapa adolescente de Miércoles durante su estancia en la Academia Nevermore y de cómo empieza a descubrir sus poderes psíquicos. La plataforma aún no ha confirmado la fecha de estreno oficial, aunque a juzgar por las palabras de Ortega sobre su papel y el trabajo de Burton, la cosa promete.

