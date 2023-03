Jenna Ortega conoce a Miércoles mejor que los guionistas: así cambió sus frases en la serie

2022 es un año que, en lo que respecta a la ficción en pequeña pantalla, no puede entenderse sin Miércoles. La hija más perturbadora de la familia Addams aterrizaba en otoño en Netflix para conquistar a la audiencia de todo le mundo con su lado macabro pasado por el tono de Tim Burton y el talento de Jenna Ortega.

A la espera de saber con qué nuevo misterio nos sorprende Nevermore en la segunda temporada de este fenómeno, su joven protagonista ha desvelado ahora que se empeñó en cambiar algunas frases de la protagonista para que fueran más auténticas.

"Nunca he tenido que intervenir en un set tanto como en Miércoles porque es muy fácil caer en los estereotipos de ficción adolescente, sobre todo en este tipo de series", ha explicado a su paso por el podcast de Dax Shepard (vía Screen Rant): "Todo lo que ella hace, todo lo que tenía que interpretar, no tenía sentido para el personaje".

Entre las tramas más controvertidas para ella estaba el triángulo amoroso que su personaje formaba con Tyler (Hunter Doohan) y Xavier (Percy Hynes White): "El triángulo amoroso no tenía sentido". Lo mismo ocurría con ciertas líneas de guion: "Había una frase sobre un vestido que se ponía para el baile de instituto y decía: 'Oh dios mío, ¡me encanta! No me puedo creer que haya dicho eso. Me odio'. Y tuve que decir: 'No, no hay forma de que diga esto".

"Había momentos en el set en los que incluso fui poco profesional ya que empecé a cambiar frases", ha continuado explicando: "Después me tuve que sentar con los guionistas y me dijeron: 'Espera, ¿qué ha pasado con esta escena?'. Y yo tuve que explicarles por qué no podía hacer ciertas cosas. Me volví muy protectora con ella".

Demasiado para Netflix

Los creadores de la serie, Alfred Gough y Miles Millar, desvelaron en noviembre que hubo dudas sobre lo macabra que podía ser la ficción ya que algunos ejecutivos trataron de suavizar algunas líneas de guion.

La frase que mayor recelo despertó entre los jefazos ocurría cuando la compañera de cuarto de la protagonista, Enid (Emma Meyers), animaba a Miércoles a que intensara ser sociable, usando la palabra "stab", que también se traduce como "puñalada".

Ortega, metida en su papel, respondía haciendo alusión a esta última acepción, afirmando que le gustan las puñaladas. "Así es el personaje", afirmaba Millar: "Perder eso o rebajarlo sería traicionar al personaje". Por suerte, la respuesta terminó quedándose en el metraje final.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.