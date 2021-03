Jamie Foxx será Mike Tyson en una miniserie de Antoine Fuqua y Martin Scorsese

Son cada vez más las grandes estrellas del cine de Hollywood que se pasan a la pequeña pantalla. Jamie Foxx es el último en probar suerte en una televisión con proyectos cada vez más reivindicables y aclamados. El actor dará vida al boxeador Mike Tyson en una nueva miniserie biográfica, tal y como ha informado Variety.

La ficción, que tiene por título Tyson y abarcará toda la vida del personaje, aún no ha encontrado canal ni servicio de streaming para su emisión, pero seguro que esto cambia pronto gracias a los nombres propios que ya tiene detrás. Antoine Fuqua dirige y produce con Fuqua Films, y Martin Scorsese y Foxx también firman como productores. Quienes producen a su vez son Tyson y su mujer, Kiki Tyson, muy vinculados al proyecto.

"He estado deseando contar mi historia desde hace un tiempo", ha dicho Tyson, tal y como recoge la publicación: "Con el reciente lanzamiento de Legends Only League y la emoción de los fans por mi regreso al ring, ahora es el momento perfecto. Estoy desenado colaborar con Martin, Antoine, Jamie y el equipo creativo para llevar a la audiencia una serie que no solo captura mi viaje profesional y personal sino también inspira y entretiene".

Colin Preston ha sido el encargado de escribir el episodio piloto de Tyson y ahora está desarrollando el guion de la ficción al completo. Esta es la segunda miniserie sobre la figura del boxeo que se ha anunciado recientemente. Hulu también está realizando un proyecto de ocho episodios sobre Tyson, pero Mike Tyson ha asegurado que no está involucrado en él.