James Gandolfini estuvo a punto de sustituir a Steve Carell en ‘The Office’

Michael Scott abandonó Dunder Mifflin en la séptima temporada de The Office, marcando la salida de Steve Carell un antes y un después en la andadura de esta célebre sitcom. Su sustitución a manos de James Spader no llegó a encajarle del todo a los fans, pero lo cierto es que las cosas podrían haber sido muy distintas. Gracias a la publicación el año pasado de The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000 a cargo de Andy Greene, supimos entonces que James Gandolfini fue el principal candidato para liderar la oficina tras la marcha de Carell, y ahora algunos de sus compañeros de Los Soprano han podido confirmar que fue gracias a los maletines de HBO que esto no llegó a ocurrir.

Michael Imperioli y Steve Schirripa (Christopher Moltisanti y Bobby Baccalieri en Los Soprano) lideran desde hace tiempo Talking Sopranos, un podcast donde, pues eso, se dedican a hablar de Los Soprano. A su último programa acudió de invitado Ricky Gervais, creador y protagonista de la versión británica de The Office (que antecediera el colosal éxito de la estadounidense), y cuando este se puso a elogiar el trabajo de Carell sus anfitriones le sorprendieron con una revelación inesperada. “¿Sabes?, en un momento dado hablaron de que Gandolfini sustituyera a Carell. ¿Lo sabías?”, le dijo Imperioli. Gervais respondió que no, no lo sabía.

“Antes de James Spader y después de Carell le ofrecieron a Jim 4 millones de dólares para que participara en la temporada, y HBO le pagó 3 millones para que no lo hiciera. Es un hecho”, explicó, lo que Gervais calificó como “buena decisión”. Así las cosas, la cadena le habría pagado a Gandolfini una gran suma de dinero para no protagonizar la sitcom de NBC, algo que refrenda el citado libro de Greene donde Brent Forrester, uno de los guionistas, asegura que les entusiasmaba el trabajo del actor. “Recuerdo que fue muy, muy amable, pero no estaba familiarizado con la serie. Había visto algunos episodios y no se sentía seguro con la comedia. Decía ‘no sé al 100% cómo interpretar esto’”, explica Daniel Chun, otro guionista.

La lista de candidatos se redujo aparentemente a Gandolfini y Spader, teniendo NBC que quedarse con este último mientras el primero (que falleció en 2013) se mantuvo en adelante como el rostro de Tony Soprano. El cual, por cierto, pasará a ser el de Michael Gandolfini, su hijo, cuando la precuela de Los Soprano titulada The Many Saints of Newark se estrene el próximo 1 de octubre en salas de cine y HBO Max.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.