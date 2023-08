La actriz ucraniana de 'Ahsoka' que te hará pasarte al Lado Oscuro

Dave Filoni sabía muy bien lo que hacía cuando decidió introducir a Ahsoka Tano (Rosario Dawson), uno de sus personajes más queridos entre el fandom warsie, en el universo televisivo en acción real que estaba construyendo con Jon Favreau. Tampoco fue un delirio confiar a la tugruta la primera apuesta capitaneada por una mujeres en la era The Mandalorian, una apuesta que además continuaba la historia de la aclamadísima Star Wars Rebels.

Quienes conocen y han seguido la trayectoria de Filoni estaban convencidos que este padawan de George Lucas convertido ya en maestro con gorro de cowboy era el futuro de Star Wars. Y, con él, esa pasarela de personajes como Tano, que crecieron en la animación y ahora traspasan galaxias en carne y hueso.

Ahsoka ha llegado a Disney+ sin dejarse limitar por ningún canon, adueñándose de las estrellas con heroínas tan reivindicables como la protagonista de Dawson, Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) o Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead).

El Lado Oscuro también atrae más que nunca con Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) y su acólita, la aprendiz caída Shin Hati, interpretada por la actriz ucraniana Ivanna Sakhno. La rubísima intérprete que acompaña al Sith Baylan Skoll (Ray Stevenson) y sirve a Elsbeth en la búsqueda del Gran Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen) no ha necesitado diálogos profundos ni demasiado tiempo en pantalla para llamar la atención de los espectadores.

En el tercer episodio, ya disponible en la plataforma, no ha hecho sino confirmarnos que, por su personaje, nos pasaríamos al Lado Oscura. No habla mucho, pero habla claro, como ha podido comprobar Elsbeth en este capítulo, después de reprenderla por la huida de Ahsoka y Sabine. En combate, es simplemente letal; ya la sufrió Sabine en el primer episodio, cuando le robó el mapa con la localización de Thrawn. Y sí, es una piloto temeraria.

De momento, Shin Hati es un personaje envuelto en un aura de misterio, una especie de mercenaria Sith fiel a Baylon, que solo busca salir beneficiada en caso de que el Imperio regrese con el almirante. No sonríe, no duda, no muestra clemencia. Es astuta y una luchadora brillante. Y, para colmo, no podemos evitar levantar brevemente la comisura del labio cada vez que se marca un pequeño triunfo. El Lado Oscuro nunca brilló tanto.

Ivanna Sakhno, la actriz que interpreta a Shin Hati

En Ahsoka, Shin Hati es una aprendiz letal, un arma de matar. Sin embargo, la actriz que se esconde bajo su melena blanca poco tiene que ver con la sanguinaria asesina galáctica. Nacida en Kiev, Ucrania, en 1997, Ivanna Sakhno creció en una familia de cineastas y decidió que quería ser actriz con tan solo 8 años, después de ver Amélie.

En 2005 llegaría su primera aparición en la televisión ucraniana con la serie Lesya+Roma y sus ganas por seguir creciendo en la interpretación pronto la llevarían a saltar el charco. A los 13, fue a Vancouver, Canadá, a estudiar inglés y, para los 16, ya se había establecido en Los Ángeles para formarse en la Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Su primera gran oportunidad en Hollywood llegó en 2017 con el thriller de terror The Body Tree, a la que un año después siguieron dos grandes producciones: Pacific Rim: Insurrección y El espía que me plantó. 2020, año pandémico, Sakhno regresó a su país para protagonizar otra intriga terrorífica, Let it Snow, del director ucraniano Stas Kapralov, y también la pudimos ver en la serie de Hulu High Fidelity, con Zoe Kravitz.

En noviembre de 2021, todo cambiaría para la joven: tras unos años en los que su nombre iba sonando más y más entre los directores de casting de la Meca del cine, Disney confirmaba su fichaje para Ahsoka, su introducción en la vasta galaxia de Star Wars. Un gran paso hacia las estrellas.

Shin Hati, la mejor villana de 'Ahsoka'

Shin Hati en 'Ahsoka' Cinemanía

¿Thrawn? ¿A quién diablos le importa Thrawn teniendo a una enemiga sensible a la Fuerza con el carisma impasible y taciturno de Shin Hati? No sabíamos cómo se llamaba, quién era o qué quería, pero no podíamos dejar de mirarla en los dos primeros episodios de Ahsoka, todo gracias a la brillantemente medida interpretación de Sakhno.

En un encuentro hace unos meses con EW, la actriz avanzaba lo que podíamos esperar de su enigmático personaje. "Shin es una usuaria de la Fuerza bastante intensa y ambiciosa", aseguraba Sakhno: "Es muy diestra en el combate con sables de luz".

Pese a estar en el Lado Oscuro de esta historia, la ucraniana confesaba que había conseguido crear un vínculo muy cercano con la guerrera: "Espero que, pese a su oscuridad, podamos expandir nuestra comprensión de esa oscuridad dentro de alguien y las razones que hay detrás. La quiero mucho. Me preocupo mucho por ella, y siento que es mi trabajo cuidarla y protegerla".

Como explicaba la intérprete, su Sith es una habilidosa luchadora, por lo que Sakhno tuvo que someterse a un duro entrenamiento con la especialista Ming Qiu para darle vida. "Me tomaba baños con hielo dos veces a la semana", desvelaría.

A falta de descubrir más sobre el pasado y las intenciones de esta discípula rebelde y mortífera, por lo pronto sabemos que es totalmente leal a su maestro Baylan Skoll y que no le importa cuestionar la autoridad de Elsbeth, así como devolverle con sarcasmos sus reproches.

Si en el segundo episodio de Ahsoka, la rubia y Baylan dejaban claro que lo único que buscaban con el ascenso de Thrawn era ganar poder en el nuevo régimen, en el tercer capítulo, la también piloto no dudaba en vacilar (con mala leche y suma elegancia) a la temible bruja de Dathomir después de que esta perdiera el rastro de Sabine y Ahsoka.

Su astucia y personalidad la han convertido en una de las protagonistas más magnéticas de una de las series más reivindicables en el actual panorama warsie, y una villana que por fin nos hace plantearnos cambiar de bando. Así sí, Star Wars.

No, Elizabeth Olsen no sale en 'Ahsoka'

Como hemos insistido, desde que Ahsoka llegara a Disney+ hace una semana, los espectadores no se han resistido a la villana de Sakhno, aunque tampoco han parado de comentar el parecido razonable de la actriz con otras estrellas de Hollywood.

Algunos usuarios aseguran que la ucraniana es clavadita a Elizabeth Olsen, mientras que otros defienden que, con su melena blanca en la serie, se da un aire a Chloë Grace Moretz. También hay quien la compara con Scarlett Johansson. ¿Estáis de acuerdo?

"Igual es cosa mía, pero, ¿no comparte Ivanna Sakhno un sorprendente parecido con Elizabeth Olsen?".

"Ivanna Sakhno parece como si Elizabeth Olsen y Scarlett Johansson se hubieran transformado en un ser y, la verdad, necesito recostarme".

"¿¡Me he pasado casi dos horas viendo Ahsoka, creyendo que esta era Chloë Grace Moretz de Kick-Ass: Listo para machacar!?".

