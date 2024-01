El documental que te ayudará a entender el conflicto entre Israel y Palestina y que puedes ver en Movistar Plus+

El pasado 7 de octubre, el grupo terrorista Hamás penetró, por sorpresa, en territorio israelí y secuestró a casi 250 personas, 30 de ellas menores de edad. Este episodio supuso el enésimo recrudecimiento en la guerra entre Israel y Palestina, un conflicto al que el paso de las décadas no parece haber aproximado a su resolución. Pese a haber sido tratado en profundidad desde la ficción (Costa-Gavras en Hanna K. o Hany Abu-Assad en Paradise Now), el cine y las series no constituyen, precisamente, la puerta idónea para adentrarse en un enfrentamiento tan complejo como polarizado.

En la literatura, el periodista británico Ian Black trató de diseccionar el conflicto entre Israel y Palestina en el libro, inédito en España y de elocuente título, Enemies and neighbors. También es destacable el volumen Arabs and Israelis, que, en un intento por abarcar el mayor número posible de perspectivas, reunió a académicos palestinos e israelíes; o las crónicas que Vargas Llosa escribió en Israel/Palestina: Paz o guerra santa, ilustrado con fotografías de su hija, la fotoperiodista Morgana.

Jill Clayburgh en 'Hanna K' Cinemanía

El género del documental no ha sido, por supuesto, ajeno a esta guerra: baste la mención de la desfanatizada Una tierra dos veces prometida o la polémica y estremecedora Yenín, Yenín. A esta lista podría sumarse, también, Israel-Palestina: historia de un conflicto, disponible desde el 17 de enero en el catálogo de Movistar Plus+.

¿Cuándo se estrena ‘Israel-Palestina: historia de un conflicto’?

Estrenada bajo el título original de Birth of a nation (El nacimiento de una nación, como el célebre largometraje de Griffith), Historia de un conflicto es una miniserie compuesta por tres episodios, que se remonta a los años en que Palestina estuvo bajo dominio británico para rastrear las raíces de este enfrentamiento. A partir del 17 de enero, Movistar Plus+ emite esta miniserie de producción israelí que no desoye los testimonios de palestinos y ofrece, además, una perspectiva intermedia al entrevistar a académicos occidentales.

