Ismael Cruz Cordova denuncia el acoso racista que ha recibido por 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'

De todas las polémicas de la que ha sido objeto El señor de los anillos: Los anillos de poder (y, sí, entre ellas contamos la de Elon Musk), sin duda la más absurda es la que gira en torno al color de la piel de sus intérpretes. Algo de lo que Ismael Cruz Córdova puede dar fe, a juzgar por sus declaraciones para Esquire (vía The Playlist).

El actor portorriqueño, que interpreta a Arondir en la serie de Prime Video, fue uno de los primeros objetivos de los haters que acusaban al show de traicionar al legado de J. R. R. Tolkien por incluir a seres fantásticos (concretamente, en el caso de Córdova, un elfo de la Tierra Media) cuyos físicos se alejaban del patrón blanco y/o anglosajón.

De esta manera, afirma el actor, sus mensajes directos en redes sociales se han llenado de "puro y cruel discurso de odio" desde que comenzó la promoción de la serie.

"Si peleé duro por el papel fue por esta razón exactamente", explica el actor. "Sentía que podía llevar esa antorcha. Me aseguré de que mi elfo era el más élfico de todos, el más increíble, porque sabía que esto iba a pasar".

En cuanto a aquellos que no aguantan verle en la serie en nombre de un supuesto purismo tolkieniano, Córdova les dedica una última declaración: "Nunca puedes decir como excusa: 'Es que los elfos no tienen ese aspecto'. Puede que antes no lo tuvieran, pero ahora sí".

