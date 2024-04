Isabel Ordaz habla de las diferencias entre 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina': "La sitcom ha muerto"

No es esta la primera vez que Isabel Ordaz, que ha actuado tanto en Aquí no hay quien viva como en La que se avecina, deja clara sus preferencias. Ordaz intervino en dos de las comedias de situación más famosas de la historia de España, pero sólo una se adecúa a lo que ella considera que es una sitcom propiamente dicha. Se trata de Aquí no hay quien viva, que dejó de emitirse en 2006.

Ambas ficciones son obra de los hermanos Caballero, que no dejan de producir series de éxito. Además de las citadas, los Caballero han estrenado El pueblo, Machos alfa y, la última de todas, Muertos S.L. Sus seguidores suelen serlo de todas sus obras, aunque algunos notan una diferencia entre La que se avecina y las demás. En la primera, hay un claro predominio de la broma, el chiste y el gag sobre el desarrollo de las tramas, y esto es lo que no acaba de gustarle a Ordaz, como ha declarado en una entrevista para el podcast Animales humanos.

¿Qué opina Isabel Ordaz de ‘La que se avecina’?

Hace meses, Ordaz dijo en una entrevista para La Ser que la propuesta de La que se avecina por subrayar el ingenio tras cada diálogo “mató la comedia”. Lejos de retractarse de unas declaraciones sobre las que opinó un antiguo compañero de rodaje como Ismael Merlo, Ordaz se ha ratificado. En el podcast Animales humanos, la actriz ha insistido con que la apuesta de La que se avecina no tiene nada que ver por lo que ella entiende como sitcom.

“La sitcom ha muerto”, ha dicho Isabel Ordaz. Para ella, no sólo se trata de la broma en sí (de la frase), sino también de la reacción a esta frase. “La comedia no es sólo decir una frase que sea divertida y ya está”, opina Ordaz. Como ejemplo, recurre a Aquí no hay quien viva, donde “había mucho contraplano, que es maravilloso”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.