Invitaciones sexuales, tatuajes y problemas con el inglés: los VIPS de ‘El juego del calamar’ revolucionan a los espectadores

Los VIPS de El juego del calamar han supuesto un verdadero terremoto entre los suscriptores de la plataforma Netflix. Fuente inagotable de diversas teorías de cara a una posible segunda temporada, los personajes inesperados del final suponían una construcción metafórica de las diferentes clases sociales de la sociedad surcoreana. Sin embargo, su actitud deplorable no ha sido recibida de igual forma por todos los espectadores.

Tatuajes e invitaciones sexuales

Detrás de estos VIPS encontramos a algunas personalidades como el escritor, presentador de radio y actor estadounidense Geoffrey Giuliano, autor de 32 libros sobre los Beatles y fichado por los productores después de su trabajo en Península, la secuela de Tren a Busán.

"¡No me quejo, cariño! Estoy en el programa más popular del mundo. He recibido correos de fans. Hoy mismo una mujer me pidió un autógrafo, se lo mandé y dos horas después me envió una foto con un tatuaje que decía Geoffrey Giuliano, VIP cuatro", señala para The Guardian el único de estos villanos en quitarse la máscara.

De esta forma, el actor que vive en Bangkok se pronuncia sobre las críticas sobre por qué el inglés de estos personajes es tan malo y confiesa algunas intimidades. "También he recibido algunas invitaciones sexuales, tanto de hombres como de mujeres. Consigo tatuajes con mi autógrafo y recibo invitaciones para felaciones. ¡Soy una estrella!".

Problemas con Google Translate

Respecto a los problemas con la mala traducción, John D Michaels (VIPS número 1) ha sido el que ha querido hablar sobre la controversia por los diálogos forzados. "Es diferente para cada programa, pero los actores no coreanos a menudo actúan con el diálogo que ha sido traducido por un no nativo- a veces incluso a través de Google Translate- así que puede sonar antinatural".

Además, Michaels señala también que, pese a que los actores "tienen la libertad de arreglar estos diálogos torpes", esto suele suceder en el último momento, con restricciones y solo conociendo sus propias escenas. Un problema que aumentaba con las pesadas máscaras de yeso que portaban y la larga distancia a la que se sentaban en los sofás, así como la edición y las características propias de las interpretaciones coreanas.

“Necesitan pasar más tiempo con los actores extranjeros. Explicar el tono del programa, traerlos temprano para que todos estén en la misma página, ya que tenemos el mismo objetivo de hacer el mejor programa que podamos", incide Michaels.

Críticas demoledoras

Por su parte, Daniel C Kennedy no se ha tomado tan bien las críticas como sus compañeros de reparto: “Inicialmente, los comentarios me destrozaron, pero, con el tiempo y la distancia y un poco de autorreflexión honesta, he podido filtrarlos mejor para mejorar la próxima vez, en comparación con las cosas que seguramente vendrán después de formar parte de un proyecto de reconocimiento mundial ", reconoce el actor que sufre "depresión clínica extrema".

A pesar de todo, los actores que interpretan a los VIPS no se arrepienten de haber participado en un proyecto que les ha otorgado fama mundial, después de sus trabajos anteriores en la industria cinematográfica asiática como extranjeros. ¿Veremos a los personajes de vuelta en una segunda temporada?

