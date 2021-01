‘Invincible’ ya tiene fecha de estreno (y un nuevo adelanto)

Amazon se ha topado con un filón en The Boys, y el éxito de esta serie certifica que sigue habiendo interés por superhéroes gamberros que desafíen las convenciones del género. Mientras DC y Marvel expanden su maquinaria, la plataforma de streaming ha recurrido a un conocido cómic impulsado por Robert Kirkman (The Walking Dead), Cory Walker y Ryan Ottley para allanar el camino que iniciaron en su catálogos los siniestros súpers de The Boys, y la primera temporada de la adaptación de Invincible ya está lista para estrenarse. Luego de un tráiler inicial revelado en la pasada Comic Con de Nueva York, la compañía ha revelado un nuevo avance, y confirmado una fecha de estreno.

Invincible narra las desventuras de Mark Grayson (voz de Steven Yeun), que resulta ser el hijo del mayor superhéroe de la Tierra, Omni Man (doblado por J.K. Simmons). A lo largo de sus andanzas Grayson irá descubriendo que el legado de su padre no es tan heroico como parece, mientras la trama de Invincible es asaltada por una intensa violencia que Kirkman, en su momento, prometió que la adaptación televisiva mantendría. La serie resultante es de animación, y sus responsables aclaran que no se han “contenido con la violencia, en todo caso es incluso más intensa”. Simon Racioppa es el showrunner de la serie, que finalmente se estrenaría en Amazon el próximo 26 de marzo.

Ese día pasarán a estar disponibles los dos primeros episodios de Invincible, estrenándose el resto de los ocho capítulos que componen su primera temporada de forma semanal. Cada uno de ellos dura una hora, y a lo largo de su andadura prometen cubrir los 13 primeros números de la colección original, que en viñetas llegó a durar quince años (publicada por Skybound e Image, alcanzó su fin este 2018). Además de Yeung y Simmons, en el reparto de voces encontramos también a Seth Rogen, Mark Hamill, Sandra Oh y Zazie Beetz. Puedes ver el avance bajo estas líneas.