La inesperada conexión entre 'The Walking Dead: The Ones Who Live' y 'Los Bridgerton'

Pensar en el cine de zombies es hacerlo en los clásicos de George A. Romero, de Sam Raimi, de Danny Boyle... Títulos influyentes que actualmente continúan siendo la base de numerosas producciones cinematográficas y televisivas, y que indudablemente han marcado un antes y un después en el séptimo arte. Pero, esto muchas veces nos hace alejarnos de la posibilidad de encontrar referentes en ficciones muy alejadas del género.

El sexto spin-off de la franquicia The Walking Dead, The Ones Who Live, sorprendía recientemente al inspirarse en Los Bridgerton para su construcción. Unas palabras que confirmaba a CINEMANÍA el propio Scott M. Gimple, creador de la ficción, después de que Danai Gurira, quien regresaba como Michonne y participó activamente en la escritura del guion, ya lo hubiera adelantado en varios eventos.

"Queríamos ver trabajos de gran emoción. Queríamos ver algunas producciones en las que grandes obstáculos mantuvieran a las personas separadas. Ver el anhelo que tienen cuando están enamoradas. Los Bridgerton realmente lo retrata muy bien", declara el norteamericano a nuestro medio.

Gimple confiesa que "nunca" imaginó ver la serie de Netflix junto a Andrew Lincoln y Danai Gurira para preparar su nueva ficción sobre los muertos vivientes de AMC, pero resultó ser todo un acierto. "Es un gran espectáculo. La forma en que construyen esa emoción y esa frustración es realmente increíble. Fue realmente útil", añade sobre la ficción creada por Chris Van Dusen.

No es nada descabellado si contamos con que ambas series giran en torno a mayúsculas historias de amor en las que sus protagonistas tienen que luchar contra viento y marea para poder estar juntos. De esta forma, The Ones Who Live, que estrenaba sus episodios estas semanas en AMC+ España, cumplía al regalarnos grandes dosis de emotividad y tragedia.

Andrew Lincoln nos ha conquistado en su retorno como el sheriff Rick Grimes y Danai Gurira como la experta en catanas Michonne en The Walking Dead: The Ones Who Live, que ha explicado qué fue de ellos tras su salida de la serie madre, mientras luchaban por volver a estar juntos en un mundo que no deja de cambiar.

