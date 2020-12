Hunter Schafer (‘Euphoria’) también es fan de ‘Veneno'

Ha sido un gran año para las series españolas. Lo ejemplifica el seguimiento que han tenido ficciones como Patria, Antidisturbios o la más reciente 30 monedas, pero sobre todo lo confirma el aplauso internacional sin precedentes del que está haciendo acopio Veneno. La serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi centrada en Cristina Ortiz, alias ‘La Veneno’, concluyó en España hace unos meses, y estos días está siendo disfrutada por el público estadounidense gracias a haberse incorporado al catálogo de HBO Max. De hecho, a través de su emisión internacional, las alabanzas han alcanzado una hondura increíble.

No es solo que personalidades del colectivo LGTB+ hayan recomendado la serie en sus redes sociales (entre las que destacan RuPaul, Angelica Ross o la directora y guionista de Pose, Janet Mock), sino que grandes medios norteamericanos como Vulture y el New Yorker han incluido Veneno entre las mejores series del año. Lista de logros a la que ahora hay que sumar haber encandilado igualmente a Hunter Schafer, modelo y actriz trans que protagoniza Euphoria junto a Zendaya. Schafer no se ha extendido mucho en sus consideraciones sobre Veneno, pero ha sido muy elocuente.

watch veneno 🌷 — Hunter Schafer (@hunters) December 26, 2020

“Ved Veneno”. Así de simple. Schafer acto seguido le agradece a la escritora Hari Nef que se le haya recomendado, tuiteando por primera vez desde el día 7 de diciembre (y siendo también de las pocas veces que no ha escrito algo relacionado con la serie de HBO). En la aclamada ficción de Sam Levinson, la actriz de 20 años encarna a Jules, y pronto volveremos a verla gracias al segundo episodio especial de Euphoria, rodado bajo los protocolos antiCOVID para hacer más llevadera la espera hasta la segunda temporada de la serie.

Los perfectos, a m*marla es el título de este episodio que sigue a Las rayadas no son eternas (protagonizado por Zendaya), y será estrenado en HBO el próximo 25 de enero.