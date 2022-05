Hulu cancela ‘M.O.D.O.K.’ tras una única temporada

Lo cierto es que M.O.D.O.K. lo tuvo difícil desde el principio. La idea de darle una serie a un villano de los Vengadores cuyas siglas significas Mental Organism Designed Only for Killing (y que tiene un diseño absolutamente disparatado) solo podía concretarse en forma de comedia, y Patton Oswalt era sin duda el indicado para ponerle voz. El problema es que M.O.D.O.K. fue auspiciada por Marvel Television dentro de un pack de otras series animadas de Marvel, siendo cuatro en total: M.O.D.O.K., Hit-Monkey, Howard el Pato y Tagra & Dazzler. Todas ellas terminarían confluyendo en un crossover, The Offenders.

¿Problema? Que Marvel Television fue desarticulada según Kevin Feige resolvía que las series de Marvel Studios formaran parte troncal de su Universo Cinematográfico, así que mientras se gestaban Bruja Escarlata y Visión, Loki, ¿Qué pasaría si...? y las demás este puñado de ficciones fue perdiendo pie. Hasta el punto de que solo se han producido M.O.D.O.K. y Hit-Monkey, abortados los planes para Howard el Pato y Tagra & Dazzler. Hit-Monkey se estrenó en noviembre de 2021 con reseñas flojas y sin que nadie tanteara una posible renovación. Lo de M.O.D.O.K… bueno, digamos que ha sido más doloroso.

La primera temporada de M.O.D.O.K., compuesta por diez episodios, llegó en mayo del año pasado y en España puede ser vista dentro de Disney+. Su stop motion, su violencia y su sentido del humor absurdo fueron bastante alabados, de ahí que dé cierta pena que, según Variety, Hulu haya resuelto echar el cierre. M.O.D.O.K., centrada en la crisis de mediana edad del villano titular, no tendrá segunda temporada, y hemos podido confirmarlo paralelamente que Hulu sí haya querido renovar Nine perfect strangers, serie con Nicole Kidman que adapta una novela de Liane Moriarty, cuya segunda temporada irá más allá de lo narrado en el papel.

