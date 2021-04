'House of the Dragon': Todo lo que sabemos de la precuela de 'Juego de tronos'

Todos lo sabemos: la historia de los Siete Reinos de Poniente era ya larga y laberíntica antes de que a Daenerys Targaryen le diera por hacer turismo con sus dragones. Y House of the Dragon, la precuela del show actualmente en producción, nos lo recordará devolviéndonos al mundo imaginado por George R. R. Martin para un relato épico y fratricida. Aquí está todo lo que debes saber sobre esta serie, cuya primera temporada se estrenará en 2022.

¿Es la primera precuela de la serie?

Naomi Watts Cinemanía

Aunque House of the Dragon vaya a ser el primer spin-off de Juego de tronos que veremos, no ha sido la primera serie derivada de Juego de tronos sobre la mesa de HBO. En 2019, la emisora canceló The Long Night (también conocida como Bloodmoon), un show ambientado en el pasado mitológico de Poniente con Naomi Watts de protagonista.

La producción de The Long Night llegó a estar avanzadísima, incluyendo el rodaje en Irlanda de un episodio piloto del que no ha llegado a verse ninguna imagen. Sin embargo, HBO no quedó satisfecha con el capítulo y decidió centrarse en esas intrigas palaciegas que tanto nos gustan.

¿De qué va?

Emilia Clarke y un amigo en 'Juego de tronos'. Cinemanía

Con ese título, House of the Dragon tiene que estar basada sí o sí en la casa Targaryen, esa encantadora familia tan bien avenida (y con tan poca afición por el incesto) que ocupó el Trono de Hierro durante siglos.

Y, efectivamente, así será. En concreto, la serie se centrará en los prolegómenos y el desarrollo de la Danza de los Dragones, una guerra civil que arrasó Poniente enfrentando a los partidarios de la princesa Rhaenyra Targaryen y los de su medio hermano Aegon. Por supuesto, el conflicto tuvo los efectos esperables cuando los contendientes son un puñado de sociópatas montados en reptiles gigantes que escupen fuego.

¿Quiénes están en el reparto?

La actriz Olivia Cooke. GTRES

De momento, el elenco de House of the Dragon suena de lo más prometedor. Paddy Considine será el rey Viserys I, un señor majo y amable cuya muerte precipitará el conflicto sucesorio. Olivia Cooke pondrá rostro a su esposa Alicent, mientras que Emma Darcy será Rhaenyra.

Asimismo, conviene no perder de vista a Matt Smith (Doctor Who, The Crown), a quien veremos como Daemon Targaryen, el hermano del rey. Y tampoco a Fabien Frankel como Ser Criston Cole, el intrigante jefe de la Guardia Real, que acabaría pasando a la historia con el mote de 'Hacedor de Reyes' (y que instigó el comienzo de la guerra para vengarse de Rhaenyra tras un desengaño amoroso).

Sonoya Mizuno, Rhys Ifans y Steve Toussaint, entre otros, completan un reparto que nos deja con una duda importante: cuántos de sus miembros llegarán vivos al final… de la primera temporada.

¿Es una adaptación?

El libro 'Fuego y Sangre' de George R. R. Martin ('Juego de tronos'). Cinemanía

Pues sí. Aunque Juego de tronos nos dio unos pocos datos sobre la Danza de los Dragones, George R. R. Martin ha dado más detalles sobre el sangriento conflicto en la enciclopedia El mundo de hielo y fuego y, sobre todo, en Fuego y sangre, un tocho de historia ficticia que recoge los pormenores de la guerra incluyendo versiones contradictorias, rumores morbosos y, por supuesto, todo tipo de sucesos truculentos rebosantes de sexo y violencia.

¿Quiénes están detrás?

Imagen del episodio 'La batalla de los bastardos' ('Juego de tronos'). Cinemanía

Los showrunners de House of the Dragon son el productor Ryan J. Condal (Colony) y el director Miguel Sapochnik, un nombre que los tronistas de bien seguramente conocerán. Episodios de Juego de tronos como Casa austera, La larga noche y La batalla de los bastardos llevan su firma.

Asimismo, otros viejos conocidos como Vince Gerardis (productor ejecutivo) y Ramin Djawadi (compositor de la banda sonora) figurarán de nuevo en los créditos del spin-off. En cuanto a George R. R. Martin, se ha reservado un crédito de guionista: otra tarea más con la que entretenerse y demorar la publicación de su próximo libro…

¿Será la única precuela?

Dunk y Egg, protagonistas de un próximo spin-off de 'Juego de tronos'. Cinemanía

¡Por supuesto que no! Aunque el final de Juego de tronos dejara fríos a muchos espectadores, y aunque la tarea de ordeñar a un dragón parezca complicada cuanto menos, esta propiedad intelectual sigue siendo valiosísima y HBO está dispuesta a aprovecharla hasta la última escama.

Entre los títulos que podrían llegar a nuestras pantallas están Cuentos de Dunk & Egg (basada en los relatos del propio Martin sobre un caballero justito de neurona y su peculiar escudero), Flea Bottom (un noir ambientado en los bajos fondos de Desembarco del Rey), 10.000 Ships (sobre Nymeria, la legendaria reina de Dorne) y 9 Voyages, sobre el navegante Corlys Velaryon.

Sumemos a esto una serie de animación todavía sin título, y podemos estar seguros de que tendremos Poniente para rato. O, al menos, hasta que a HBO dejen de cuadrarle las cifras.