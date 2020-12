‘House of the Dragon’: La precuela de ‘Juego de tronos’ ya tiene protagonistas

Hace pocos días HBO mostró un par de concept arts llegados de la serie House of the Dragon, una nueva superproducción que parte con la difícil tarea de oficiar como precuela de Juego de tronos sin que se le echen encima los fans. Las ilustraciones correspondían a un dragón (o dos) que presumiblemente serían las monturas de los distintos miembros de la Casa Targaryen que protagonizarían esta serie, dentro de una historia desarrollada 300 años antes de lo referido por George R.R. Martin en Canción de hielo y fuego. Paralelamente a estas imágenes supimos que House of the Dragon empezaría a rodarse en 2021, y ahora se ha confirmado una buena porción del equipo que trabajará en ella.

Del reparto de House of the Dragon (que tiene como showrunners a Ryan Condal y al veterano de Juego de tronosMiguel Sapochnik, encargado además de dirigir el piloto) solo sabíamos hasta ahora de la presencia de Paddy Considine (Peaky Blinders) en el papel del rey Viserys I, pero Entertainment Weeklyrecoge los nombres de tres de sus acompañantes: Olivia Cooke (vista en Yo, él y Raquel y Ready Player One), Matt Smith (actor cuya vinculación ya se rumoreaba desde hacía tiempo, y que ha sido visto tanto en Doctor Who como en The Crown) y Emma D’Arcy, protagonista de la reciente serie de Amazon Truth Seekers. Paralelamente a sus nombres también se ha revelado qué papeles interpretarán.

Así, Cooke encarnará a Alice Hightower, hija de la Mano del Rey Otto Hightower quien, criada en la Guardia Roja y disponiendo de la total confianza del rey Viserys, posee “una belleza comparable a su habilidad política". Por su parte, Matt Smith es el príncipe Daemon Targaryen, hermano de Viserys y heredero al trono que supone el ejemplo perfecto de aquel dicho que reza “cuando un Targaryen nace, los dioses tiran una moneda al aire”. Y por último Emma D’Arcy es la princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita del rey de la que HBO ha revelado “hay quien diría que nació teniéndolo todo, pero no nació siendo un hombre”.

Todas se unirían a Considine, cuyo rey Viserys fue elegido por los señores de Poniente para suceder a Jaehaerys Tarharyen y ha sido descrito como un buen hombre al tiempo que se recuerda que, como nos enseñó Juego de tronos, los buenos hombres no son necesariamente buenos reyes. Por otra parte, HBO ha revelado los nombres de algunos de los directores involucrados en esta primera temporada de diez capítulos, y estos son Greg Yaitanes (House), Geeta Patel (The Witcher) o Clare Kilner (que ha trabajado tanto en la telenovela británica Gente de barrio como en El alienista). House of the Dragon se basa primordialmente en el libro de George R.R. Martin Fuego y sangre, y aún no cuenta con fecha de estreno.