'House of the Dragon', la precuela de 'Juego de tronos', anuncia su puesta en marcha con una foto del reparto

Con pandemia o sin ella, hay costumbres en la producción de una serie que no van a desaparecer, aquí o en los Siete Reinos de Poniente. House of the Dragon, la precuela de Juego de tronos que prepara HBO, lo acaba de demostrar anunciando en Twitter el comienzo de su producción.

Fire will reign 🔥#HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — 🔥 Game of Thrones 🔥 (@GameOfThrones) April 26, 2021

La foto lanzada en Twitter para anunciar esta puesta en marcha retrata a los intérpretes de la serie reunidos para una 'mesa italiana'. Es decir, para una lectura dramatizada del guion. Solo que, como los tiempos son los que son, el encuentro se ha producido respetando una rigurosa distancia de seguridad y con las tablets echando fuego (¿y sangre?).

El reparto de House of the Dragon incluye a Paddy Considine, Sonoya Mizuno (Devs), Olivia Cooke (Sound of Metal), Eve Best (Destino: La saga Winx) y Emma D'Arcy, entre muchos otros. Ambientada 300 años antes de Juego de tronos, su trama estará centrada en la Danza de Dragones, conflicto dinástico entre ramas de la casa Targaryen que degeneró en una guerra civil y estuvo a punto de convertir Poniente en un erial humeante (para variar).

El estreno de House of the Dragon está previsto para 2022.