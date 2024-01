El hijo de Griselda Blanco carga contra Sofía Vergara y le acusa de "hacer fea" a su madre

Netflix ha tenido polémicas con Griselda desde antes incluso del estreno de la serie sobre la narcotraficante colombiana. Todas se han originado por la familia Blanco, que trató de parar el lanzamiento y denunció que los productores los retrataran sin su consentimiento y sin la compensación económica correspondiente. Eric Newman, también creador de Narcos, ya sabe lo que es enfrentarse a este tipo de demandas, puesto que afrontó lo mismo con los allegados de Pablo Escobar. Sin embargo, es la primera vez que Sofía Vergara se enfrenta a una situación de este tipo.

Michael Corleone Blanco no ha cesado con sus críticas, y además de los asuntos legales, también se animó a cargar contra la actriz colombiana por su interpretación de Griselda Blanco. En una entrevista con Daily Mail, le acusó de "hacer fea" a su madre mediante la caracterización y trató de erradicar la imagen que se tiene de la criminal únicamente basada en sus fotos policiales, destacando que no es justo al haber sido tomadas tras muchos años en la cárcel.

"Mi madre era una mujer hermosa y me parece increíble que la gente diga: 'No, tienes que parecerte más a una drogadicta'. El hecho de que le llamen fea me ofende", explicó el hijo de Griselda. Casualmente, él está escribiendo un libro sobre su ella y asegura que quien lo lea verá que le llamaban "muñeca de porcelana" en su juventud.

En más de una ocasión, los miembros de la familia Blanco han criticado que ni Sofía Vergara ni el equipo detrás de la serie de Netflix hayan contado con ellos, primando los intereses comerciales por encima de la historia real. "Todo lo que tengo que decir es que, si mi madre siguiese con vida, Vergara no se habría salido con la suya", añadió Michael en la entrevista.

Además, el hijo de Griselda Blanco también aseguró que sentía como una ofensa que esta falta de respeto viniera por parte de una compatriota colombiana: "Se siente como una bofetada en la cara sabiendo que venimos de la misma tierra y la misma cultura". Un ataque también a sus ancestros, aseguró.

Según la denuncia, cuando la narcotraficante seguía con vida, tomó la decisión de que Michael Corleone Blanco se beneficiara de su vida en lo que respecta a producciones artísticas y literarias basadas en su historia. Desde 2008, su hijo ha tratado de desarrollar un proyecto en la industria del entretenimiento que cuente la versión oficial. Incluso estuvo dispuesto a trabajar con Netflix, pero ahora ha demandado a la plataforma de streaming por sacar adelante la serie Griselda sin contar con él ni sus familiares.

