Las tres películas que componían la saga de High School Musical (y que salvo la tercera se estrenaron directamente en televisión) suponían un filón que Disney+ no podía dejar escapar: por eso la plataforma de streaming fue inaugurada con una serie basada en su mundo, y con un original twist. High School Musical: El Musical: La Serie se adscribía al formato de falso documental para narrar cómo los alumnos del instituto East Hight se lanzaban a representar las famosas películas y su primera temporada debió de salirle bien a Disney+ en materia de suscriptores, como atestigua la inminencia de nuevos capítulos. Estos se estrenarán el próximo 14 de mayo, y ya cuentan con nuevo tráiler.

Según pudimos ver en un teaser reciente, los alumnos de East High tratarán de adaptar en esta segunda temporada otro reconocido musical de Disney como es La bella y la bestia, algo que confirma el nuevo y completo avance. En esta ocasión, High School Musical: El Musical: La Serie narrará además cómo los alumnos del East High habrán de enfrentarse a un instituto rival, North High. De la primera temporada vuelven intérpretes como Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein o Kate Reinders, pero en los próximos episodios veremos varias caras nuevas.

Es el caso de Derek Hough (salido de Dancing with the Stars) como nuevo profesor, y de varios estudiantes de incorporación reciente como los que interpretan Roman Banks, Andrew Barth Feldman (llegados ambos del famoso musical Dear Evan Hansen), Olivia Rose Keegan o, muy especialmente, Asher Angel, que supone el principal fichaje de la segunda temporada al haber protagonizado ¡Shazam! (teniendo pensado hacer lo propio en su futura secuela, ¡Shazam! Fury of the Gods). High School Musical: El Musical: La Serie está creada por Tim Federle, y puedes ver el tráiler de su segunda temporada bajo estas líneas.