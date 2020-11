El hermano de Lady Di se negó a que 'The Crown' rodara en la mansión de su familia: "La serie es conjetura e invención"

Desde que Netflix estrenara hace poco más de una semana la cuarta temporada de The Crown, la Diana Spencer de Emma Corrin ha acaparado la conversación. Al fin y al cabo, los nuevos episodios nos traen a Lady Di en su juventud, justo cuando conoce al príncipe Carlos, y nos permiten acompañarla hasta los años 90, entre sus problemas con la bulimia, su matrimonio en crisis y sus encontronazos con la realeza.

La semana pasada, la familia real británica estallaba contra la nueva temporada por su aproximación a la relación de Carlos y Diana y ahora ha sido su hermano, Earl Charles Spencer, el que pide a los usuarios de Netflix que miren la serie con escepticismo.

Durante una entrevista para Love Your Weekend with Alan Titchmarsh (vía Indie Wire), Spencer ha asegurado que la audiencia tiende a creer todo lo que aparece en The Crown, algo que no piensa consentir en lo referente a Diana. También ha afirmado que llegó a rechazar la petición del equipo de la ficción para rodar parte de la nueva temporada en la mansión de su familia en Northamptonshire, Inglaterra.

"El equipo de The Crown me preguntó si podían rodar en Althorp y, obviamente, dije que no", ha contado Spencer: "Lo que me preocupa es que la gente ve una serie como esta y se olvida de que es ficción. Lo asumen, sobre todo los extranjeros. Los norteamericanos me dicen que han visto The Crown como si hubieran tomado una lección de historia. Pues no. Hay mucha conjetura y mucha invención, ¿no? Puedes poner hechos reales, pero lo que pasa entre esos hechos no es real".

El hermano de Diana ha continuado explicando que "siento que es mi deber defenderla cuando puedo". "Me dejó, de hecho, como tutor de sus hijos... Así que siento que me pasó su confianza", ha añadido: "Y crecimos juntos, sabes que si creces con alguien sigue siendo esa persona, no importa lo que les pase después. Así que sí, siento firmemente que tengo que honrar su recuerdo".

Recordemos que la cuarta entrega de The Crown repasa el turbulento matrimonio entre Carlos y Diana. La serie muestra escenas de discusiones entre la pareja en las que mencionan a Camilla Parker Bowles. Aunque Emma Corrin se ha despedido del personaje, la quinta entrega nos traerá a una nueva Diana, la de Elizabeth Debicki, que la interpretará durante sus últimos años de vida.