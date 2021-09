La gala de los Emmy no solo ha servido para coronar a Netflix gracias a su aplastante victoria con los premios a Gambito de Dama y The Crown, sino también para tener nuevos alicientes de cara a la próxima temporada. HBO no fue precisamente de las que se fue de vacío -no como Disney o Amazon- pues logró un total de 4 premios, destacando el de Hacks, serie cómica inédita en nuestro país y por la que Jean Smart se llevó el premio a mejor actriz.

Además, la plataforma ha aprovechado el momento para adelantar buena parte de sus nuevas series. Mercenarios a sueldo, mujeres ricachonas de Nueva York e incluso los millenials de Euphoria se han dado cita en un teaser tan breve como ilusionante. Nuevas temporadas, nuevas series e incluso alguna que otra película, como es el caso de King Richard (el biopic sobre el padre de las hermanas Williams con Will Smith) o la llegada de Dune a la plataforma, que se producirá simultáneamente a su estreno en salas en EEUU el día 22 de octubre.

Entre los adelantos de la plataforma, destacan las primeras imágenes de toda una nueva serie como Peacemaker. La producción centrada en el personaje de El escuadrón suicida de James Gunn contará de nuevo con John Cena como el patriótico enmascarado y con el propio Gunn como creador y showrunner. "No es un traje, es un uniforme", se puede oír socarronamente a Cena mientras vemos como hace el símbolo de la paz a base de balazos.

Por otro lado, las primeras imágenes de una serie nueva pero vieja a la vez también se han dejado ver. Vieja porque a Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon), Mr. Big (Chris Noth) y Carrie (Sarah Jessica Parker) ya los habíamos visto antes, pero nueva porque se trata del regreso de Sexo en Nueva York en una nueva serie, And Just Like That. Otros viejos conocidos pero mucho más jóvenes de espíritu son los millenials de Euphoria que volverán en una segunda temporada que a juzgar por las imágenes promete y mucho.

**whispers** this is the place. pic.twitter.com/nTDZ8bsN8n — HBO Max (@hbomax) September 20, 2021

Junto a estas tres series estarán también la aclamada Succession (que estrena su tercera temporada el 18 de octubre), Gossip Girl, Curb Your Enthusiasm, Insecure y muchas más. Todas ellas podrán verse además en HBO Max, que estará disponible en nuestro país a partir del próximo 26 de octubre.

