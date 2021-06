HBO Max prepara un reboot femenino de ‘Primos lejanos’

La nostalgia es un filón que puede presentarse en todo tipo de producciones, y del que HBO Max está tomando buena nota a la hora de afianzarse como servicio de streaming. Este sentimiento tan lucrativo ha espoleado iniciativas como la reunión de El ala oeste de la Casa Blanca, El príncipe de Bel-Air y, sobre todo, Friends: el mayor bombazo con el que se ha topado la plataforma de Warner desde que inició su andadura. Más allá de estas reuniones, los reboots/revivals nunca han dejado de estar a la orden del día, como demuestra el próximo regreso de Sexo en Nueva York (titulado And Just Like That) y ahora un intento de resucitar Primos lejanos, la recordada serie emitida entre 1986 y 1993.

Protagonizada por Mark Linn-Baker y Bronson Pichot en el papel de dos parientes que debían aprender a convivir, la nueva serie de la que se hacen eco medios como Deadline no los conservará como protagonistas, pues se trata de un reboot femenino. Perfect Strangers (su título original en inglés) sigue así la estela de Padres forzosos (reconvertida en Madres forzosas) para sustituir a los protagonistas por mujeres y ensamblar una nueva historia. La serie resultante está desarrollada por Warner junto a Robert L. Boyett (uno de los creadores de la serie original) y Robin Thede, que ejerce de showrunner y actriz protagonista.

Thede es conocida en EE.UU. por la comedia A Black Lady Sketch Show, y en Perfect Strangers interpretará a Deja. Deja descubre que Poppy (London Hughes) es su hermanastra cuando ambas heredan el mismo apartamento en Brooklyn. Aunque no puedan ser más diferentes, Deja y Poppy deberán aprender a vivir y trabajar juntas, convirtiéndose su relación en la trama troncal de la serie. La nueva Perfect Strangers (a saber cómo podría titularse en España, pues “Primas lejanas” ya no nos vale en base al argumento) se compondrá de episodios de media hora y se encuentra en una fase muy prematura de la producción, sin que HBO Max haya tanteado una fecha de estreno.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.