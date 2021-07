HBO Max prepara otras dos series animadas de ‘Juego de tronos’

Por muy controvertida que fuera la última temporada de Juego de tronos, la serie de HBO se marchó siendo un gran fenómeno popular, con unas cifras de audiencia desopilantes que garantizaban la continuidad de la franquicia por la vía que fuera. Mientras George R.R. Martin desoía las demandas de sus lectores para firmar un provechoso acuerdo con la cadena, los responsables de su adaptación han ido amontonando sobre la mesa varios proyectos relacionados con el mundo de Canción de hielo y fuego… y han empezado oficialmente a producir uno. House of the Dragon, precuela centrada en la Casa Targaryen, se estrenará en 2022, pero solo es un pequeño anticipo de lo que viene.

La serie que protagonizan Olivia Cooke, Paddy Considine y Matt Smith ha logrado superar el limbo productivo en el que ahora mismo se encuentran varios formatos. The Hollywood Reporter revela ahora que dos series de animación han comenzado a prepararse, sin que HBO Max desvele muchos detalles sobre su planteamiento. Sí se sabe que una de ellas se ambientará en un territorio que Juego de tronos nunca llegó a explorar, más que con referencias: el Imperio Dorado de Yi Ti, o Yi Ti a secas. Se trata de una región del continente de Essos cerca de los límites del sureste del mundo conocido, donde está instalada una sociedad muy antigua y avanzada con reminiscencias a la China Imperial, del mismo modo que Poniente se inspiraba en la Europa medieval.

Hace tiempo HBO anunció otra serie animada, de modo que ya serían hasta tres los formatos de esta índole que quieren ahondar en el legado de George R.R. Martin, y se enmarcan en un interés de la plataforma por la animación para adultos que ya ha desembocado en la producción de una serie de Batman auspiciada por J.J. Abrams y Matt Reeves. En lo que respecta a otros proyectos relacionados con Juego de tronos, HBO Max también ha confirmado la cancelación de uno de los que estaba tanteando en los últimos meses: Flea Bottom, la serie que exploraba el día a día de Lecho de Pulgas, el barrio más pobre de Desembarco del Rey.

Desde HBO aseguran que Flea Bottom nunca pasó de ser una sugerencia y que no había llegado a estar muy avanzada cuando se prescindió de ella. No obstante, y sin contar las tres series animadas, se están barajando múltiples formatos: 10.000 barcos (centrado en la reina guerrera Nymeria), 9 viajes (narrando las aventuras del navegante Corlys Velaryon, a quien conoceremos en House of the Dragon con el rostro de Steve Toussaint) o Cuentos de Dunk y Egg, basándose en la serie de novelas cortas escrita por el propio Martin que se compone de El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso, y narra las aventuras de Duncan el Alto y Aegon V Targaryen.

En las próximas semanas sabremos cuáles de estos nuevos proyectos salen adelante.

