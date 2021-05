HBO Max congela su comedia sobre la familia real británica tras la muerte de Felipe de Edimburgo

Incluso los planes mejor trazados se derrumban bajo un soplo de realidad, y HBO Max acaba de comprobarlo. La plataforma ha tenido que paralizar la producción de The Prince, su comedia de animación sobre la familia real británica, a resultas de la muerte de Felipe de Edimburgo.

Basada en los sketches animados con los que Gary Janetti ha arrasado en Instagram, The Prince ofrecerá un retrato brutal de los 'royals' centrado en el príncipe Jorge, el hijo del príncipe Guillermo y Kate Middleton. En ella, según señala una fuente anónima para Entertainment Weekly, el difunto consorte de Isabel II "no aparece bajo una luz muy favorecedora". Y no hay más que ver las imágenes promocionales para comprobarlo.

Según un comunicado de HBO, el estreno de la serie ha sido pospuesto por tiempo indefinido. Esto nos privará de escuchar su lujoso reparto de voces en VO, incluyendo a Orlando Bloom como el príncipe Enrique e Iwan Rheon (el Ramsay de Juego de tronos) como su hermano Guillermo, heredero al trono y padre del joven protagonista.