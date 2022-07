HBO cancela 'La mujer del viajero en el tiempo' tras una única temporada

Audrey Niffenegger consiguió todo un best-seller gracias a una premisa irresistible: un romance cuyo mayor inconveniente de cara a prosperar se debía a que uno de los miembros de la pareja viajaba en el tiempo de manera incontrolada. La mujer del viajero en el tiempo suponía, pues, un escenario perfecto para que Steven Moffat jugara con sus puzzles narrativos, llenos de giros y revelaciones, y así es como se alió con el realizador David Nutter (llegado de Juego de tronos) para poner en pie una ambiciosa serie. Protagonizaban Rose Leslie (vista precisamente en Juego de tronos) como Clare Abshire, y Theo James como Henry DeTamble. La estrenó HBO el pasado 15 de mayo.

Sin embargo, las críticas han sido bastante mejorables, y La mujer del viajero en el tiempo no ha conseguido superar los 223.000 espectadores congregados de media en cada capítulo, sin incluir el diferido o los logros en streaming de HBO Max. De ahí que no sorprenda que Deadline se haga eco de la cancelación fulminante de la serie de Moffat (responsable de Doctor Who, Sherlock o la última versión de Drácula) tras una única temporada. La mujer del viajero en el tiempo dejará su historia inconclusa, aunque desde HBO se han apresurado a asegurar que siguen en buenos términos con Moffat y Nutter, y que están contentos con el resultado de la serie pese a la hostilidad de la prensa especializada.

“Aunque HBO no seguirá adelante con una segunda temporada de La mujer del viajero en el tiempo, fue un privilegio asociarse con los maestros narradores Steven Moffat y David Nutter”, declaran desde la cadena. “Les agradecemos su pasión, trabajo duro y cuidado al adaptar este querido libro. También agradecemos a Theo, Rose y el resto del reparto sus sentidas interpretaciones, que han cautivado al público”. Un público no lo suficientemente amplio, al parecer.

