HBO cancela ‘Gentleman Jack’ tras dos temporadas

Gentleman Jack vio la luz en la primavera de 2019, logrando los aplausos del público en torno a su abordaje de la vida de Anne Lister, considerada la “primera lesbiana moderna”. Lister fue una rica terrateniente e industrial de Yorkshire en el siglo XIX, y gracias a los diarios escritos en código secreto el mundo pudo conocer, décadas después, el desarrollo de varias relaciones románticas con mujeres. Fue, pues, un personaje fascinante que Gentleman Jack se encargaba de homenajear, pero la crisis del coronavirus dejó en suspenso la gestación de su segunda temporada. Esta no llegó hasta el pasado abril, y aunque ha mantenido las buenas reseñas parece que la audiencia no ha sido del todo satisfactoria.

Gentleman Jack es una coproducción de HBO con BBC One, donde Suranne Jones interpreta a Lister secundada de Sophia Rundle, Joe Armstrong, Amelia Bullmore, Rosie Cavaliero, Gemma Whelan o Gemma Jones. Según recoge Variety, a HBO no le han salido las cuentas con el lanzamiento de su segunda temporada, y ha resuelto no renovarla de cara a una tercera. Gentleman Jack ha sido, pues, cancelada prematuramente, requiriendo un comunicado de lamentación por parte de sus responsables. “HBO no seguirá adelante con una tercera temporada de Gentleman Jack”, confirman.

“Cuando empezamos este viaje hace más de cinco años sabíamos que la creadora de la serie, Sally Wainwright, tenía una visión única y convincente, y ha sido muy gratificante ver cómo el viaje de Anne Lister conecta con los espectadores. Estamos muy agradecidos a Sally, a las impecables Suranne Jones y Sophie Rundle, y a todo el reparto y el equipo por dar vida a la historia de Anne y Ann. También queremos agradecer a nuestros socios de la BBC y Lookout Point su colaboración en dos temporadas extraordinarias”. Gentleman Jack ha terminado, pero al menos tras cumplir parcialmente su misión de que el público general entre en contacto con la personalidad rompedora de Anne Lister.

