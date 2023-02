HBO cancela 'Avenue 5' tras dos temporadas

Armando Ianucci es un autor especializado en la sátira política, con un esplendoroso currículum a sus espaldas que ha pasado revista puntualmente de muchas de las miserias de nuestra realidad. También de algún episodio histórico que otro, como propuso en La muerte de Stalin, pero es conocido sobre todo por In the Loop y las dupla de series The Thick of It y Veep. Esta última tuvo un gran desempeño en HBO, con lo que una vez terminó la cadena le propuso volver a trabajar con ellos en un formato algo más desafiante.

Avenue 5, de este modo, llevaba la parodia de Ianucci fuera de la Tierra, a través de un crucero espacial en cuya tripulación destacaban Hugh Laurie, Josh Gad, Zach Woods o Nikki Amuka-Bird. Avenue 5 se ha extendido a dos temporadas con un recibimiento algo más tibio al que acostumbra este guionista, llegando a su fin la segunda el pasado 28 de noviembre en HBO Max. Desde entonces su equipo estaba esperando una renovación por parte de la cadena, pero ahora The Hollywood Reporter revela que esta nunca llegará.

HBO ha cancelado Avenue 5, luego de que en el último episodio emitido la nave se salvara del desastre y afrontara un futuro incierto (finalmente desactivado). “Ir al espacio con Armando Ianucci ha sido un viaje increíble. Aunque no seguiremos adelante con una tercera temporada de Avenue 5, esperamos muchas más aventuras juntos”, declaran desde HBO.

La carrera de Ianucci, entretanto, sigue discurriendo más allá de esta space opera paródica, habiendo estrenado en 2019 La increíble historia de David Copperfield y estando involucrado hoy día en una próxima serie sobre superhéroes titulada The Franchise.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.