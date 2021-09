Hayley Atwell pondrá voz a Lara Croft en la ‘Tomb Raider’ animada de Netflix

De un tiempo a esta parte, la saga de Tomb Raider ha querido expandirse más allá de los videojuegos, con una serie de adaptaciones al cine encabezadas por Angelina Jolie y Alicia Vikander. La película de esta última, estrenada en 2018, buscaba acercarse lo máximo posible al reboot que Crystal Dynamics acometió cinco años antes, con un resultado lo suficientemente positivo como para que se pusiera en marcha una secuela manteniendo a la protagonista, y designando a Misha Green (Territorio Lovecraft) como directora tras la marcha de Ben Wheatley. El último videojuego de Tomb Raider publicado hasta ahora, Shadow of the Tomb Raider, también llegó curiosamente al público en 2018.

Desde entonces la franquicia no está parada, sino que prepara con mucho detenimiento sus siguientes pasos coincidiendo con que 2021 es el 25 aniversario del primer videojuego. En esta línea Netflix anunció el pasado enero que estaba trabajando en una serie de Tomb Raider estilo anime y con guion de Tasha Huo, vinculada a la próxima precuela de The Witcher titulada Blood Origin. Según recoge Deadline, esta serie animada acaba de encontrar actriz para poner voz a la protagonista, la arqueóloga británica Lara Croft. Se trata de Hayley Atwell, que hace pocos días finalizara un rodaje de Misión Imposible 7 prolongado a dos años a causa de la pandemia y otras muchas catastróficas desdichas.

Este mismo año, curiosamente, ya hemos visto a Atwell poner voz en una serie de animación, cuando retomó por esta vía su personaje de Peggy Carter en el MCU para ¿Qué pasaría si…? En cuanto al argumento de esta nueva Tomb Raider no se sabe mucho, pero hay quien especula con que se desarrollaría al margen de la película de Alicia Vikander y fijaría su vínculo con los últimos tres videojuegos de Crystal Dynamics y Eidos Montreal. Atwell, de esta forma, heredaría el papel de Camilla Luddington, que puso voz a la protagonista en Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, y el proyecto podría anteceder próximos videojuegos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.