'Halo': fecha de estreno y primer tráiler largo para las aventuras del Jefe Maestro

Hay pocas cosas que puedan darle vidilla a un lunes por la mañana, pero seguro que, para los fans de los shooters en primera persona, el primer tráiler largo de Halo puede obrar ese mágico efecto. La serie de Paramount+ basada en la saga de videojuegos no solo supone una inmersión a pulmón libre en la mitología de la serie, sino que presenta a varios de sus personajes clave… incluyendo a cierta inteligencia artificial.

Así, el avance incluye las primeras referencias al Pacto, la alianza alienígena con la que lucha el Jefe Maestro (Pablo Schreiber), y al dispositivo apocalíptico que da título a la franquicia. Además, en él vemos a la doctora Elizabeth Halsey, creadora de los supersoldados del proyecto Spartan. Y, sobre todo, a la IA Cortana, interpretada por Jen Taylor.

Además, este tráiler llega acompañado por la confirmación de la fecha de estreno de la serie. Según sabemos ahora, Halo llegará a nuestras pantallas el 24 de marzo. Todo un cambio para un proyecto que ha dado vueltas por los despachos de Hollywood desde 2005.

El único detalle chocante que puede incorporar el avance es su música: nada menos que una versión de In the Air Tonight. Mirándolo fríamente, puede que la canción de Phil Collins no evoque de forma automática imágenes de masacre interestelar... pero es posible que su escucha inspire pensamientos genocidas en más de uno.