Hablemos sobre quién es ESE personaje de ‘Loki’ (y qué tiene que ver con ‘4 Fantásticos’)

Pues ya ha llegado a su fin otra serie perteneciente al MCU. Eso sí, el desenlace de Loki ha sido únicamente provisional; a diferencia de lo ocurrido en Bruja Escarlata y Visión y Falcon y el Soldado de Invierno, la serie de Kate Herron va a continuar en una futura segunda temporada, y esto se debe básicamente a que la trama que ha abierto no solo la ha desbordado a ella, sino que va a afectar forzosamente a toda la cronología marvelita. En su último episodio (titulado Todo el tiempo, para siempre) el tejido de la realidad se ha resquebrajado y ya no hay una única y Sagrada Línea Temporal, pues el choque entre multiversos se ha materializado con consecuencias imprevisibles.

¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues debido a la aparición en este sexto capítulo de un enigmático personaje al que pone rostro Jonathan Majors, tras protagonizar Territorio Lovecraft. El encargado de mover los hilos tras la Agencia de Variación Temporal (y, por tanto, de controlar el continuo espacio-tiempo) sostiene una larga conversación con Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino), revelando las claves de una Guerra Multiversal cuyo catastrófico destino él ha logrado evitar hasta ahora gracias a la AVT. Propone varias formas de referirse a él; “Un gobernante, un conquistador. El Que Permanece, un cretino…”, pero nunca un nombre definitivo.

No es necesario, pues ya sabíamos previamente que Majors iba a hacer aparición en el MCU, aunque no en Loki. Hace meses se reveló que la futura Ant-Man and the Wasp: Quantumania (estreno 17 de febrero de 2023) iba a tener como villano al mismo Majors, interpretando a Kang el Conquistador. El Que Permanece nunca menciona el nombre de Kang, pero sí dice una frase muy elocuente: “Si creéis que yo soy malvado, bueno, esperad a conocer a mis variantes”. Hacia el desenlace de la primera temporada de Loki, el Dios del Engaño parece haber quedado atrapado en una línea temporal donde El Que Permanece resulta ser el gobernante supremo… y quizá no sea el mismo El Que Permanece que hemos visto minutos antes, sino una versión más siniestra.

Lo que nos conduce a pensar que el Kang de Quantumania será una variante del personaje que encarna Majors, teoría que coincide con lo tratado en los cómics. Dentro del Marvel literario existen múltiples Kangs que viajan a través del tiempo y de los distintos universos sembrando el caos. Han llegado a organizarse en un Consejo de Kangs Transtemporales, donde una de estas versiones, Immortus, es algo parecido a un héroe que proviene del año 3000. Otra llegó a ser el interés amoroso de Cassie Lang (hija de Ant-Man) en un cómic de 2005, otra está vinculada al Doctor Muerte, y otra está emparentada con Reed Richards, miembro de los Cuatro Fantásticos.

Porque sí, quizá lo más interesante de Kang el Conquistador (o El Que Permanece, como queramos llamarlo) sea que proviene directamente de las historias de los Cuatro Fantásticos, personajes que hasta ahora nunca han aparecido en el MCU… pero lo harán eventualmente.

Kang el Conquistador en los cómics

Y para esto sirvió la adquisición de Fox

Desde hace tiempo, el mismo Jon Watts que ha dirigido dos películas de Spider-Man (y este 17 de diciembre estrenará una tercera, Spider-Man: No Way Home), está confirmado para hacerse cargo de la primera película de 4 Fantásticos adscrita al Universo Cinematográfico de Marvel. Estos personajes no habían podido hasta ahora convivir con los Vengadores y compañía debido a una cuestión de derechos: pertenecían a Fox, pero la adquisición de este estudio a manos de Disney en 2019 ya permite que aparezcan en cualquier momento dentro del MCU.

Lo curioso es que, por el momento, esta operación millonaria apenas ha tenido resultados visibles en el desarrollo de la franquicia. Anteriormente Quicksilver había podido aparecer tanto en la saga de X-Men (con el rostro de Evan Peters) como en Vengadores: La era de Ultrón (inicialmente como Aaron Taylor-Johnson y más tarde, con la venta consumada, nuevamente como Evan Peters en Bruja Escarlata y Visión), y esto fue amparado por un tecnicismo: tanto Fox como Disney podían emplear a personajes secundarios de sus sagas estrella, derivando en que Deadpool compartiera universo mutante y en que Quicksilver se diera una vuelta por el MCU con la condición de que no le llamaran “mutante” en ningún momento.

Ahora que Fox pertenece a Disney, estos encajes de bolillos han dejado de ser necesarios. Kang El Conquistador, presentado como el Rey Rama-Tut en un cómic de Los Cuatro Fantásticos de 1963, puede aparecer sin ningún problema en el MCU, y su condición de puente entre universos apunta a ser vital para el desarrollo postrero de la franquicia. La apertura del multiverso en la que ha desembocado Loki apuntalará a buen seguro los acontecimientos de No Way Home (donde se supone que Spider-Man alternará con versiones de sí mismo interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (que, estrenándose el 23 de marzo de 2022, podría contar perfectamente con la aparición de Hiddleston) y la citada Quantumania.

Por no hablar de la propia 4 Fantásticos de Watts, de la que no se sabe gran cosa. The Hollywood Reporter maneja una interesante teoría según la cual Kang El Conquistador/El Que Permanece sería clave para que Reed Richards y sus compañeros debutaran en el MCU. ¿No sería extraño que los héroes más longevos de Marvel hubieran tardado cuatro Fases en aparecer? No, si estos héroes provinieran de un universo alternativo, donde incluso es posible su convivencia con los X-Men (que la compra de Fox también le permite utilizar a Disney). Todo esto por no hablar, claro, de en qué puede derivar los planes malévolos de Kang.

Todo parece conducir a 'Secret Wars'

En los cómics el Doctor Doom ha llegado a resetear la realidad de un modo similar al que la versión más villanesca de El Que Permanece podría estar intentando hacer: como resultado de la destrucción de varios universos, en el arco Secret Wars acabó existiendo una única realidad donde Doom era el villano supremo, y convivían todos los superhéroes habidos y por haber experimentando serios apuros. Es posible, por tanto, que este sea el objetivo del MCU ahora: conducir su trama a las Secret Wars del mismo modo que las Fases 1, 2 y 3 llevaron a Thanos y a las Gemas del Infinito. Doom podría ser el nuevo Thanos, presentado convenientemente en 4 Fantásticos… o podría serlo Kang El Conquistador, como hilo conductor indispensable.

En cualquier caso, parece claro que el camino lleva directamente a 4 Fantásticos y a una ampliación del campo de juego sin precedentes, que se irá desarrollando en futuras entregas de la saga y en la segunda temporada de Loki, aún sin fecha de estreno.

