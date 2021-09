¿Ha vuelto Nairobi a 'La casa de papel 5T (vol.1)'?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE 'LA CASA DE PAPEL 5T (V. 1)']

"¿Qué va a pasar con Nairobi?" era una de las preguntas que más se repetían a colación de La casa de papel 5T (Vol. 1). Vale que el personaje de Alba Flores había pasado a mejor vida a manos de de Gandía (José Manuel Poga), en uno de los momentos más impactantes de la etapa anterior. Pero sus fans querían más…

…Y Álex Pina les ha dado lo que buscaban. Aunque devolver a los muertos a la vida es algo que no está al alcance siquiera del Profesor (Álvaro Morte), Nairobi ha regresado en el cuarto capítulo de esta temporada, mediante un flashback que nos muestra su última conversación con Tokio.

En la casa de Toledo donde ambas prepararon su penúltimo atraco, el personaje de Úrsula Corberó le pregunta a su compañera si cree que en la vida después de la muerte. "No, nada", responde Nairobi. "¿Se acaba todo?", le dice entonces su amiga. "No, todo no, dejas tu recuerdo. Me gustaría que dijeran que sintieron cosas conmigo, como la amistad".

Tokio afirma que siempre la recordará diciendo "Yo voy", cuando se apuntó al plan para salvar a Río, y después concluye: "Yo sí que creo que hay algo, creo que te quedas a vivir en el último sitio que piensas, en el lugar feliz, en esos recuerdos me quedaré a vivir siempre".

Recordemos que, en su momento, la propia Alba Flores señaló lo impactante que había sido decirle adiós a su antiheroína: "Dicen que cuando te vas a morir la vida te pasa por delante. Es un poco lo mismo pero con el personaje", afirmó. En espera de declaraciones de la actriz acerca del rodaje de esta escena, esperemos que le haya ayudado a hacer las paces con esa despedida.