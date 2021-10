¡Ha sido Agatha! Disney+ prepara un spin-off de 'Bruja Escarlata y Visión' centrado en la bruja de Kathryn Hahn

Bruja Escarlata y Visión llegó a Disney+ en enero como la primera serie de Marvel Studios para la plataforma (y el regreso del MCU tras un año de sequía pandémica) y arrasó con todo. La ficción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany por fin arriesgó e innovó en la ficción de superhéroes con un relato sobre el luto pasado por la historia de las sitcoms norteamericanas.

Además de dar por fin a Olsen todos los minutos en pantalla que merece, la serie nos trajo nuevos personajes de los cómics de Marvel, como esa Agnes/Agatha Harkness interpretada por la espléndida Kathryn Hahn, bruja todopoderosa que se las ingeniaba para dirigir la comedia en la que Wanda había convertido su vida.

En poco tiempo, Hahn conquistaba el MCU con sus segundas intenciones y esa Agatha All Along, la pegadiza canción que ya es todo un hit. Finalmente, tal y como ha informado Variety en exclusiva, el personaje tendrá serie propia en Disney+. Hahn volverá a meterse en la piel de Agatha en esta nueva apuesta, una comedia negra según fuentes cercanas, y Jac Schaeffer (creadora de Bruja Escarlata y Visión) firmará como guionista y productora ejecutiva.

Aunque de momento no han trascendido más detalles sobre el argumento, conviene recordar que nos despedimos del personaje derrotado por Wanda, quien decidía encerrarla en Westview. "Te daré el papel que elegiste: la vecina cotilla". "No sabes lo que has desatado", le advertía Agatha: "Vas a necesitarme". "Si es así, sé dónde encontrarte", le respondía la protagonista, antes de volver a convertirla en la inofensiva Agnes.

Tras la buena acogida que ha tenido Agatha entre los fans, los medios no han parado de preguntar a Hahn sobre el destino de esta en el MCU. La actriz, pese a no desvelar prácticamente nada sobre su futuro en Marvel Studios, sí que ha asegurado que quería seguir interpretándola: "Yo quiero. Ahora que lo he probado, me he quedado como 'aah'. Me encanta, me encanta de verdad".

El mandamás Kevin Feige, por su parte, prometía en verano que Agatha volvería "muy pronto" al universo marvelita. Dicho y hecho. Ahora solo queda esperar pacientemente hasta que la todopoderosa bruja regrese a la plataforma de la Casa del Ratón. Y sí, nosotros también esperamos que nos sorprenda con algún otro tema musical.

