¿Ha hecho ‘Bruja Escarlata y Visión’ un guiño a Magneto?

El quinto episodio de Bruja Escarlata y Visión se llamaba “En un episodio muy especial…” y sin duda hizo justicia al título. La serie de Marvel que emite Disney+ cada viernes prosiguió en esta entrega con las pesquisas de S.W.O.R.D. en torno a qué ha hecho exactamente Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en Westview. En los capítulos iniciales solo parecíamos ver una sitcom con inquietantes paréntesis, y al parecer todo esto era obra de la llamada (no en la serie por ahora) Bruja Escarlata, que había secuestrado a toda una comunidad y robado el cadáver de su amado Visión para simular una vida de ensueño. Una vida cuya plácida normalidad está siendo desafiada, y no solo por los agentes de S.W.O.R.D.

Al final del capítulo pudimos ver cómo Wanda y Visión (Paul Bettany) eran visitados por el hermano que Wanda creía muerto a manos de Ultrón: Pietro, que además aparecía con un rostro diferente al de Aaron Taylor-Johnson que vimos en La era de Ultrón. Evan Peters, que ha encarnado a una versión de Quicksilver ajena al MCU en las películas de X-Men, aparecía de la nada dando paso a multitud de posibilidades jugosas. En principio, podemos deducir que este regreso conecta oficialmente los universos de Kevin Feige y de los mutantes que anteriormente poseía Fox (ahora asimilada por la maquinaria de Disney)... ¿pero hay algo más? ¿Alguna pista que nos pasara desapercibida?

En ComicBook lanzan una idea muy jugosa remontándose a una escena previa donde Wanda atraviesa el campo de fuerza que rodea Westview para enfrentarse a los hombres de Tyler Hayward (Josh Stamberg), y es apuntada por multitud de rifles y sus respectivas miras láser. Utilizando sus poderes, Wanda logra que estos rifles pasen a apuntar de repente a Hayward, volviendo sin problemas a su hogar, y hay quien ha visto en esta escena un eco inequívoco a la que protagonizó Magneto (Ian McKellen) en la primera X-Men, cuando se enfrentaba a la policía y lograba que todas las armas apuntaran a sus poseedores.

Magneto, esta vez con el rostro de Michael Fassbender, protagonizaba una escena similar en X-Men: Fénix Oscura, y si te parece algo rebuscado es porque igual no has pensado en que, según los cómics, Wanda y Pietro son los hijos de Magneto. Wanda estaría así recorriendo los pasos de su padre enfrentándose a S.W.O.R.D., aunque cabe señalar que ni el Magneto mencionado pertenece al MCU (o, al menos, en el momento de estreno no pertenecía), ni la serie ha contemplado hasta ahora esa posibilidad. De hecho, en el propio capítulo se confirma que los padres de Wanda y Pietro se llamaban Oleg e Irina Maximoff, y murieron por culpa de las armas creadas por Industrias Stark.

Esto no tiene por qué cerrar la puerta del todo a la posibilidad de que Magneto sea el padre de ambos y, por tanto, los universos de Marvel/Disney y X-Men se fusionen del todo. La aparición del Pietro de Evan Peters atestigua que esto podría ocurrir tarde o temprano, y tampoco hay que olvidar que el MCU está abocado a un lío entre multiversos (con Spider-Man 3 o Doctor Strange in the Multiverse of Madness) donde el que Wanda y Pietro fueran hijos de un ilustre mutante sería lo menos raro de todo.