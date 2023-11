El guiño de 'La que se avecina' a Emma Penella en 'Aquí no hay quien viva' al comienzo de la temporada 14

El pasado 8 de noviembre se estrenó en Telecinco el primer capítulo de la temporada 14 de La que se avecina, la comedia más longeva de la historia de la televisión en España. Aunque estaba previsto que la serie creada por los hermanos Caballero llegase originalmente a Amazon Prime Video, donde se pueden ver todas las entregas, en Mediaset cambiaron de estrategia para luchar contra Cuéntame en La 1 y decidieron emitir el episodio, que dejó un homenaje Emma Penella, conocida por dar vida a Concha en Aquí no hay quien viva.

La protagonista de este guiño en La que se avecina ha sido una de las actrices que se han incorporado al reparto: Rocio Marín se ha metido en la piel de Greta en sustitución de la fallecida Laura Gómez-Lacueva. La presidenta de Contubernio 49 entraba al piso de estudiantes del que es propietaria sin el permiso de los inquilinos, diciendo una frase que los fanáticos de Aquí no hay quien viva jamás olvidarán: "Soy Greta, entro".

Claramente es una referencia a uno de los momentos más míticos de la serie de Antena 3, también creada por los hermanos Caballero: es la misma frase que decía Concha en Aquí no hay quien viva cuando entraba en el piso de sus inquilinos, una escena que fue recreada por la IA y que se ha convertido en una de las secuencias más recordadas de la serie incluso dos décadas después de que se emitiese.

No es la única referencia a 'Aquí no hay quien viva'

En las trece temporadas completas de La que se avecina emitidas hasta ahora, y repuestas en multitud de ocasiones, han sido numerosas las referencias que se han hecho a Aquí no hay quien viva, ya que ambas forman parte del universo de los Caballero. En el tráiler de esta temporada 14 ya se pudo ver otra, además también protagonizada por la propia Greta, esta vez junto al personaje de Berta (Nathalie Seseña).

En la última escena del adelanto, Greta y Berta tienen una conversación en el que la farmacéutica le espeta a la mujer de Antonio Recio: "¿Tú no viste el final de Aquí no hay quien viva? Se tuvieron que ir del edificio", a lo que el personaje de Nathalie Seseña contesta: "No, no, pero es porque se iban a Telecinco", y en ese momento la presidenta le manda callar.

Esta temporada 14 de La que se avecina está formada por ocho episodios, por lo que en los siete capítulos restantes cabe la posibilidad de que se vea alguna referencia más a Aquí no hay quien viva, serie que gustó más a una de las actrices de la serie de Telecinco que la propia ficción en la que trabaja.

