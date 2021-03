Globos de Oro 2021: Emma Corrin gana por interpretar a Lady Di de ‘The Crown’

Como ha ocurrido en anteriores temporadas, The Crown apuntaba a ser la favorita en estos Globos de Oro, con gran parte de su reparto nominado. Se daba el caso, incluso, de que en la categoría de Mejor actriz de drama encontrábamos a dos integrantes del equipo: Olivia Colman por encarnar a Isabel II, y a Emma Corrin por debutar como su nuera Diana de Gales en la lujosa serie de Netflix. Finalmente, ha sido la segunda quien ha ganado el premio.

No es del todo una sorpresa, ya que la Lady Di de esta actriz británica ha conquistado a los espectadores por su sensible retrato en la serie de Peter Morgan. La cuarta temporada de The Crown ha abordado la relación entre Diana y el príncipe Carlos (Josh O’Connor, también nominado), con tal fortuna que no solo ha generado material para múltiples memes en Internet, sino que ha indignado a buena parte de la Casa Real británica… con la excepción del príncipe Harry, que considera que es “una buena aproximación a ese estilo de vida”.

Además de Colman, Emma Corrin competía en esta categoría con Jodie Comer por Killing Eve, Laura Linney por Ozark y Sarah Paulson por Ratched. Visiblemente emocionada por su victoria, Corrin ha agradecido profusamente el premio a la gente cercana, terminando su discurso con un aglutinante “en nombre de todos los que me recuerdan, gracias”.