¿Superará 'Those About to Die' a 'Gladiator'? La serie de Anthony Hopkins que nos trasladará a la Roma de los gladiadores

¡Ave, César! Anthony Hopkins está a punto de aterrizar como el emperador Vespasiano en la serie Those About to Die. Distribuida en Estados Unidos por Peacock, Amazon anunciaba recientemente que este viaje a la Roma de los gladiadores, que muchos ya comparan con Gladiator, llegará a España a través de Prime Video.

Ahora, la ficción producida y codirigida por Roland Emmerich, el hombre detrás de filmes tan célebres como Godzilla, Independence Day, El patriota o El día de mañana, adapta la novela homónima escrita por Daniel P. Mannix, que precisamente sirvió de base para que Ridley Scott construyera el guion de Gladiator a comienzos de los 2000.

Teaser tráiler de 'Those About to Die'

Sinopsis de 'Those About to Die'

Those About To Die es un drama épico que aborda una faceta de Roma nunca contada: el sucio negocio de entretener a las masas, dando a la multitud sangre y deporte. Entre gladiadores, políticos y dinastías de finales del primer siglo después de Cristo, esta ficción entremezcla a personajes de cada rincón del Imperio Romano.

En el libro original de Mannix, las carreras de caballos comienzan a popularizarse en la gran urbe, causando corrupción y conflictos entre los vecinos debido a su violencia. Su auge provoca que los aristócratas y sus apuestas den un paso más allá al introducir las luchas entre gladiadores, provocando la construcción del Coliseo.

Fecha de estreno de 'Those About to Die'

Those About to Die llegará a Peacock el próximo 18 de julio de 2024, aunque en España podríamos tener que esperar un poco más. Prime Video aún no ha anunciado la fecha de estreno en España de sus 10 episodios. A partir de la novela de Mannix, los guionistas Robert Rodat (Salvar al soldado Ryan, El patriota) y Jill Robi (Talking Dead, Tribe) han sido los encargados de adaptar esta trama en forma de serie.

Reparto de 'Those About to Die'

El ganador de dos Premios Oscar Anthony Hopkins se introduce en la piel del citado emperador Vespasian, acompañado de otros rostros conocidos de la talla de Iwan Rheon (Juego de tronos), como Tenax; Rupert Penry-Jones (The Batman), como Marsus; Tom Hughes (Una cuestión de tiempo), como Titus Flavianus; o Sara Martins (Citadel), como Cala.

También destaca la presencia en este elenco de los españoles Eneko Sagardoy (Patria, Handia) y Pepe Barroso (Gran Turismo, Alta mar), cuyos papeles aún son desconocidos.

Completan este reparto coral Kyle Rowe (La hora del diablo), Angeliqa Devi (Succession), Bruno Bilotta (The Equalizer 3), Emilio Sakraya (60 minutos), Mia McGovern Zaini (La casa Gucci), Adrian Bouchet (The Last Kingdom), Dimitri Leonidas (Los amos del aire), Jojo Macari (Morbius) o Jóhannes Haukur Jóhannesson (The Witcher, Juego de tronos), entre muchos otros.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.