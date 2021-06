Gillian Anderson desvela que sufrió ataques de nervios durante el rodaje de 'Expediente X'

Expediente X es mucho más que una serie de ciencia-ficción muy popular. Se trata de todo un fenómeno cultural gracias a Chris Carter y sus dos protagonistas: David Duchovny y Gillian Anderson, los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully.

Anderson se convirtió en un icono de la pequeña pantalla gracias a este personaje, pero una vez dejó atrás la serie, se negó a volver al medio, al menos al principio. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, la actriz ha asegurado que sufrió varias crisis nerviosas durante la producción de Expediente-X: "Tuve un par de buenos mini ataques de nervios durante la serie y, al final, no podía hablar de ella, no podía verla, no podía ver fotos, no podía".

Tras esta revelación, Anderson ha explicado que encontró el alivio que necesitaba en los escenarios. "Necesitaba introducirme inmediatamente en el teatro en otro país", ha explicado: "Y entonces, después de un tiempo, fue capaz de abrazar esa serie otra vez. Fue como si me hubiera separado tanto de mí misma que miraba mi imagen como si fuera otra persona. Cuando te sumerges tanto en algo como nosotros hacemos, y durante periodos tan largos, va a haber consecuencias".

En esa misma conversación para la publicación, la actriz ha reconocido que, tras el final de Expediente X, no sabía si le daría una nueva oportunidad al medio televisivo: "Cuando acabé la serie, no sabía si quería volver a estar en un set. Más allá de haber crecido en Reino Unido y querer volver allí, sabía que me llevaría tiempo antes de que pudiera volver, si es que lo hacía".

"En Londres, puedes moverte entre el teatro y la televisión, y ese fue siempre mi sueño", ha continuado: "Pero todos los actores quieren más de lo que tienen, y soy una cinéfila, así que me pregunto: '¿Por qué sigo haciendo tele? Todo lo que quiero hacer es cine'. Y sigo haciendo tele".

Pese a su abrumador paso por Expediente-X, la televisión le ha dado a la actriz grandes alegrías en los últimos años. Además de su papel en Sex Education, hemos podido ver recientemente a Anderson en The Crown como Margaret Thatcher, interpretación que le ha valido el Globo de Oro a mejor actriz de reparto este año.