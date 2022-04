Giancarlo Esposito podría haber revelado la fecha de estreno para la tercera temporada de 'The Mandalorian'

El universo de Star Wars tiene grandes planes para este 2022. Muy pronto llegará a Disney+ la serie Obi-Wan Kenobi con el regreso de los personajes de Ewan McGregor y Hayden Christensen, pero no hay que olvidar que fue otra serie la que sentó las bases en la plataforma, The Mandalorian. Sin el gran éxito de esta última no se podría entender el buen momento que vive actualmente el universo creado por George Lucas y es por eso que esta noticia levantará la ilusión de los fans.

Giancarlo Esposito, actor de The Mandalorian, ha sido el primero en aumentar el hype tras revelar cuando cree que podría llegar la tercera temporada: “Llegará pronto. Tengo que hacer unas pocas cosas con respecto a esto para dar los últimos toques. Creo que será en algún momento de este verano, todavía no se ha establecido fecha, pero será pronto”, afirmaba el actor durante una entrevista para promocionar la nueva temporada de Better Call Saul, de la que también forma parte.

Esposito da vida en The Mandalorian a Moff Gideon, un antiguo oficial del caído Imperio Galáctico que vaga por la Galaxia con el anhelo de capturar a Grogu (Baby Yoda) y que se convierte en uno de los auténticos villanos al final de la primera temporada de la serie. Sus reminiscencias con Darth Vader más allá del traje sumado a la gran labor actoral de Esposito lo han convertido en uno de los personajes más importantes de la serie, de ahí que sea una voz a tener en cuenta cuando hablamos de su tercera temporada.

Y es que la tercera temporada de The Mandalorian anunció su final de rodaje hace escasos días, de ahí que se haga extraño que la anuncie Esposito para este mismo verano. Además, Disney+ y Star Wars tienen varias series pendientes de estreno, pues además de Obi-Wan Kenobi están también Andor o la nueva temporada La remesa mala. En cualquier caso, los fans ya están como locos por ver las próximas aventuras de el Mandaloriano.

